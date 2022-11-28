Ди Мария: Для меня Месси – это все, лучший игрок мира

Вингер Ювентуса и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о моменте с голом Лионеля Месси в ворота сборной Мексики (2:0).

"Пас был дерьмовым, но Месси находит решения в любой ситуации. Важно лишь то, что мяч до него дошел.

За минуту до гола мы поговорили. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед штрафной появляется свободное пространство. Из-за этого он попросил меня попытаться дать ему мяч в этой зоне.

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Я ждал, когда момент появится и сделал пас. И он забил потрясающий гол. Больше у меня нет слов.

У меня был шанс поиграть с лучшим игроком мира в одном клубе, а еще мы уже 14 лет вместе в сборной. Для меня Лео – это все", – сказал Ди Мария в интервью Goal.com.

Напомним, в матче Аргентина - Мексика хавбек отличился ассистом в эпизоде с первым голом команды.