iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ди Мария: Для меня Месси – это все, лучший игрок мира

Аргентинец восхищается своим соотечественником.
Сегодня, 09:28
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Вингер Ювентуса и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о моменте с голом Лионеля Месси в ворота сборной Мексики (2:0).

"Пас был дерьмовым, но Месси находит решения в любой ситуации. Важно лишь то, что мяч до него дошел.

За минуту до гола мы поговорили. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед штрафной появляется свободное пространство. Из-за этого он попросил меня попытаться дать ему мяч в этой зоне.

Читайте также: Все ближе к МЛС: Месси присоединится к клубу Бекхэма летом 2023 года

Я ждал, когда момент появится и сделал пас. И он забил потрясающий гол. Больше у меня нет слов.

У меня был шанс поиграть с лучшим игроком мира в одном клубе, а еще мы уже 14 лет вместе в сборной. Для меня Лео – это все", – сказал Ди Мария в интервью Goal.com.

Напомним, в матче Аргентина - Мексика хавбек отличился ассистом в эпизоде с первым голом команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Анхель Ди Мария

Статьи по теме

"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике "Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Все ближе к МЛС: Месси присоединится к клубу Бекхэма летом 2023 года Все ближе к МЛС: Месси присоединится к клубу Бекхэма летом 2023 года
Месси установил рекорд чемпионата мира Месси установил рекорд чемпионата мира
Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики
Помочь журналистам

Видео

Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка
Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, шанс Сербии и Камеруна
просмотров
Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото
просмотров
Девушки на чемпионате мира в Катаре: все не так плохо, как предполагалось
просмотров

Последние новости

Другие страны11:03
Представитель Месси опроверг переход в Интер Майами
ЧМ-202210:50
Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча
Европа10:27
Президент Краковии: У Коноплянки диагностировали растяжение. Он получит шанс в стартовом составе весной
ЧМ-202210:20
Южная Корея - Гана: смотреть онлайн-трансляцию матча
Европа09:59
Барселона подпишет новый контракт с молодым защитником с отступными в один миллиард евро
ЧМ-202209:50
Камерун - Сербия: онлайн-трансляция матча
ЧМ-202209:28
Ди Мария: Для меня Месси – это все, лучший игрок мира
Бокс09:20
"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
ЧМ-202208:45
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, шанс Сербии и Камеруна
НХЛ08:35
НХЛ: Ванкувер в овертайме обыграл Сан-Хосе, Виннипег уничтожил Чикаго
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK