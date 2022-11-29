Карвахаль: Рюдигер просил меня победить Японию

В рамках третьего тура ЧМ-2022 Испания сыграет с Японией.

Защитник "Фурии Рохи", а также мадридского Реала Дани Карвахаль рассказал, что партнер по клубу и соперник на Мундиале немец Антонию Рюдигер просил чтобы Испания победила азиатскую сборную

Читай также: Что нужно для выхода в плей-офф 1/8 финала ЧМ-2022: турнирные таблицы и перспективы

"Рюдигер попросил меня победить Японию. Но никто не сомневается, что мы будем играть на победу.

Мы хотим финишировать первыми и выиграть все матчи. Мы все сделаем для этого", - сказал Карвахаль.

После 2 туров коллектив Луисп Энрике имеет в своем активе 4 очка, Япония и Коста-Рика по 3 и Германия является аутсайдером группы с одним баллом в активе

Для прохода в плей-офф немцам крайне нужно побеждать костариканцев и надеяться на положительный результат в параллельном матче.