Що треба для виходу в плей-офф 1/8 фіналу ЧС-2022
Уже сегодня стартует третий тур группового раунда чемпионата мира, после которого станут известны все 16 участников плей-офф мундиаля.
Напомним, что в 1/8 финала выходят две лучшие команды каждой группы. Главным критерием при равенстве очков между двумя сборными является разница голов во всех матчах, а не результат в очном противостоянии.
ISPORT рассказывает о расписаниях для каждой сборной перед последними матчами в группе.
Группа А
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Нідерланди
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|Еквадор
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|3
|Сенегал
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Катар
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|−4
|0
29 ноября, 17:00 | Эквадор – Сенегал
29 ноября, 17:00 | Нидерланды – Катар
- Нидерланды точно выйдут в плей-офф, если не проиграют свой матч. Даже в случае поражения "оранжевые" пройдут дальше, если уступят с меньшей разницей, чем Эквадор, или с разницей в "-1".
- Эквадор выйдет в плей-офф, если не проиграет Сенегалу. В случае поражения могут выйти в плей-офф, если Нидерланды проиграют с большей разницей в своем матче.
- Сенегал пройдет в плей-офф, если выиграет свой поединок или если сыграет вничью, а Нидерланды в параллельном матче уступят с разгромным счетом.
- У Катара нет шансов выйти в плей-офф.
Группа B
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Англія
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|2
|Іран
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|−2
|3
|3
|США
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Уельс
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|−2
|1
29 ноября, 21:00 | Уэльс – Англия
29 ноября, 21:00 | Иран – США
- Простейшая ситуация в этой группе в Англии, которой для выхода в плей-офф необходимо просто не проиграть с разницей в четыре гола.
- Иран пройдет в 1/8 финала, если выиграет или сыграет в ничью, а Уэльс не победит Англию.
- США смогут выйти в плей-офф только в случае победы над Ираном.
- Уэльс выйдет из группы, если победит Англию с разницей в четыре гола, или если победит Англию с любым счетом, а параллельный матч завершится вничью.
Группа C
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Польща
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|2
|Аргентина
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|3
|Саудівська Аравія
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|−1
|3
|4
|Мексика
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|−2
|1
30 ноября, 21:00 | Польша – Аргентина
30 ноября, 21:00 | Саудовская Аравия – Мексика
- Польша выйдет в плей-офф, если наберет очки в матче с Аргентиной, а в случае победы точно будет первой в группе.
- Аргентина выйдет из группы, если 1) или победит, 2) или если оба матча квартета завершатся вничью, 3) или если их матч завершится вничью, и Мексика победит с разницей в 1 или 2 гола.
- Саудовская Аравия выйдет из группы, если победит в своем матче, или сыграет вничью, а Аргентина проиграет.
- Мексика займет второе место, если сама победит, а Аргентина проиграет. Также возможен вариант, когда Аргентина и Польша сыграют вничью, а Мексика победит с разницей в четыре гола (или в три гола, но забьют на 4 мяча больше Месси и Ко, например 4:1 при 0:0, 5). :2 при 1:1 и так далее).
Группа D
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Франція
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2
|Австралія
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|−2
|3
|3
|Данія
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|−1
|1
|4
|Туніс
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|−1
|1
30 ноября, 17:00 | Австралия – Дания
30 ноября, 17:00 | Тунис – Франция
- Франция уже вышла в 1/8 финала
- Австралия выйдет в плей-офф, если победит или сыграет вничью, а Тунис не выигрывает в своем матче.
- Дания выйдет из группы, если обыграет соперника, а в то же время Тунис не выигрывает или выигрывает НЕ с лучшей разницей.
- Тунису нужно побеждать Францию и надеяться, что в параллельном матче: а) произойдет ничья; б) Дания победит с худшей разницей, чем сам Тунис.
Группа E
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Іспанія
|2
|1
|1
|0
|8
|1
|7
|4
|2
|Японія
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Коста-Ріка
|2
|1
|0
|1
|1
|7
|−6
|3
|4
|Німеччина
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|−1
|1
1 декабря, 21:00 | Япония – Испания
1 декабря, 21:00 | Коста-Рика – Германия
- Испания пройдет в плей-офф, если не проиграет, или в параллельном матче будет ничья. Если Испания проиграет, а в другом матче Германия выиграет, но не с безумной разницей, то испанцы тоже пройдут дальше.
- Япония могла бы праздновать выход в плей-офф, если бы победила Коста-Рику. Теперь им для этого нужно либо побеждать Испанию, либо играть с ней вничью и надеяться, что: а) Коста-Рика не победит; б) Германия не победит с разницей в два и более гола и не забьет больше, чем сама Япония.
- Коста-Рика пройдет в 1/8 финала, если победит Германию или сыграет вничью, а Испания обыграет Японию.
- Германии необходимо побеждать и надеяться, что Япония не обыгрывает Испанию. Если немцы победят Коста-Рику с разницей в 8 мячей, то выйдут в плей-офф в любом случае.
Группа F
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Хорватія
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|3
|Бельгія
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|−1
|3
|4
|Канада
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|−4
|0
1 декабря, 17:00 | Хорватия – Бельгия
1 декабря, 17:00 | Канада – Марокко
- Хорватия выйдет в плей-офф, если не проиграет, или если проиграет с разницей не больше, чем проигрывает Марокко в параллельном матче.
- Марокко будет достаточно не проиграть Канаде, чтобы выйти в 1/8 финала. Если же они проиграют, но при этом Хорватия проиграет с на 2 мяча большей разницей (например, Марокко уступит 0:1, а Хорватия 0:3), то дальше пойдут африканцы.
- Бельгии для выхода из группы нужно побеждать или играть в ничью и верить в разгромное поражение Марокко в параллельном матче.
- Канада упустила шансы на выход из группы.
Группа G
2 декабря, 21:00 | Сербия – Швейцария
2 декабря, 21:00 | Камерун – Бразилия
Группа H
2 декабря, 17:00 | Гана – Уругвай
2 декабря, 17:00 | Южная Корея – Португалия