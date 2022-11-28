Що треба для виходу в плей-офф 1/8 фіналу ЧС-2022

ISPORT разобрался, что нужно всем сборным для того, чтобы занять первое или второе место турнирной таблицы чемпионата мира 2022 года.

Уже сегодня стартует третий тур группового раунда чемпионата мира, после которого станут известны все 16 участников плей-офф мундиаля.

Напомним, что в 1/8 финала выходят две лучшие команды каждой группы. Главным критерием при равенстве очков между двумя сборными является разница голов во всех матчах, а не результат в очном противостоянии.

ISPORT рассказывает о расписаниях для каждой сборной перед последними матчами в группе.

Группа А

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Нідерланди 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Еквадор 2 1 1 0 3 1 2 4 3 Сенегал 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Катар 2 0 0 2 1 5 −4 0

29 ноября, 17:00 | Эквадор – Сенегал

29 ноября, 17:00 | Нидерланды – Катар

Нидерланды точно выйдут в плей-офф, если не проиграют свой матч. Даже в случае поражения "оранжевые" пройдут дальше, если уступят с меньшей разницей, чем Эквадор, или с разницей в "-1".



Эквадор выйдет в плей-офф, если не проиграет Сенегалу. В случае поражения могут выйти в плей-офф, если Нидерланды проиграют с большей разницей в своем матче.



Сенегал пройдет в плей-офф, если выиграет свой поединок или если сыграет вничью, а Нидерланды в параллельном матче уступят с разгромным счетом.



У Катара нет шансов выйти в плей-офф.

Группа B

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Англія 2 1 1 0 6 2 4 4 2 Іран 2 1 0 1 4 6 −2 3 3 США 2 0 2 0 1 1 0 2 4 Уельс 2 0 1 1 1 3 −2 1

29 ноября, 21:00 | Уэльс – Англия

29 ноября, 21:00 | Иран – США

Простейшая ситуация в этой группе в Англии, которой для выхода в плей-офф необходимо просто не проиграть с разницей в четыре гола.



Иран пройдет в 1/8 финала, если выиграет или сыграет в ничью, а Уэльс не победит Англию.



США смогут выйти в плей-офф только в случае победы над Ираном.



Уэльс выйдет из группы, если победит Англию с разницей в четыре гола, или если победит Англию с любым счетом, а параллельный матч завершится вничью.

Группа C

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Польща 2 1 1 0 2 0 2 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3 2 1 3 3 Саудівська Аравія 2 1 0 1 2 3 −1 3 4 Мексика 2 0 1 1 0 2 −2 1

30 ноября, 21:00 | Польша – Аргентина

30 ноября, 21:00 | Саудовская Аравия – Мексика

Польша выйдет в плей-офф, если наберет очки в матче с Аргентиной, а в случае победы точно будет первой в группе.



Аргентина выйдет из группы, если 1) или победит, 2) или если оба матча квартета завершатся вничью, 3) или если их матч завершится вничью, и Мексика победит с разницей в 1 или 2 гола.



Саудовская Аравия выйдет из группы, если победит в своем матче, или сыграет вничью, а Аргентина проиграет.



Мексика займет второе место, если сама победит, а Аргентина проиграет. Также возможен вариант, когда Аргентина и Польша сыграют вничью, а Мексика победит с разницей в четыре гола (или в три гола, но забьют на 4 мяча больше Месси и Ко, например 4:1 при 0:0, 5). :2 при 1:1 и так далее).

Группа D

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Франція 2 2 0 0 6 2 4 6 2 Австралія 2 1 0 1 2 4 −2 3 3 Данія 2 0 1 1 1 2 −1 1 4 Туніс 2 0 1 1 0 1 −1 1

30 ноября, 17:00 | Австралия – Дания

30 ноября, 17:00 | Тунис – Франция

Франция уже вышла в 1/8 финала



Австралия выйдет в плей-офф, если победит или сыграет вничью, а Тунис не выигрывает в своем матче.



Дания выйдет из группы, если обыграет соперника, а в то же время Тунис не выигрывает или выигрывает НЕ с лучшей разницей.



Тунису нужно побеждать Францию ​​и надеяться, что в параллельном матче: а) произойдет ничья; б) Дания победит с худшей разницей, чем сам Тунис.

Группа E

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Іспанія 2 1 1 0 8 1 7 4 2 Японія 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Коста-Ріка 2 1 0 1 1 7 −6 3 4 Німеччина 2 0 1 1 2 3 −1 1

1 декабря, 21:00 | Япония – Испания

1 декабря, 21:00 | Коста-Рика – Германия

Испания пройдет в плей-офф, если не проиграет, или в параллельном матче будет ничья. Если Испания проиграет, а в другом матче Германия выиграет, но не с безумной разницей, то испанцы тоже пройдут дальше.



Япония могла бы праздновать выход в плей-офф, если бы победила Коста-Рику. Теперь им для этого нужно либо побеждать Испанию, либо играть с ней вничью и надеяться, что: а) Коста-Рика не победит; б) Германия не победит с разницей в два и более гола и не забьет больше, чем сама Япония.



Коста-Рика пройдет в 1/8 финала, если победит Германию или сыграет вничью, а Испания обыграет Японию.



Германии необходимо побеждать и надеяться, что Япония не обыгрывает Испанию. Если немцы победят Коста-Рику с разницей в 8 мячей, то выйдут в плей-офф в любом случае.

Группа F

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Хорватія 2 1 1 0 4 1 3 4 2 Марокко 2 1 1 0 2 0 2 4 3 Бельгія 2 1 0 1 1 2 −1 3 4 Канада 2 0 0 2 1 5 −4 0

1 декабря, 17:00 | Хорватия – Бельгия

1 декабря, 17:00 | Канада – Марокко

Хорватия выйдет в плей-офф, если не проиграет, или если проиграет с разницей не больше, чем проигрывает Марокко в параллельном матче.



Марокко будет достаточно не проиграть Канаде, чтобы выйти в 1/8 финала. Если же они проиграют, но при этом Хорватия проиграет с на 2 мяча большей разницей (например, Марокко уступит 0:1, а Хорватия 0:3), то дальше пойдут африканцы.



Бельгии для выхода из группы нужно побеждать или играть в ничью и верить в разгромное поражение Марокко в параллельном матче.



Канада упустила шансы на выход из группы.

Группа G

2 декабря, 21:00 | Сербия – Швейцария

2 декабря, 21:00 | Камерун – Бразилия

Группа H

2 декабря, 17:00 | Гана – Уругвай

2 декабря, 17:00 | Южная Корея – Португалия