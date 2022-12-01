Саудовская Аравия - Мексика 1:2 видео голов и лучших моментов матча 30.11.22

В среду, 30 ноября, сборные Саудовской Аравии и Мексики сыграли в заключительном туре группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мексиканская команда одержала победу со счетом 2:1, которой не хватило для выхода в плей-офф Мундиаля.

После безголевого первого тайма мексиканцы в начале второй половины встречи сумели быстро забить два гола - результативные удары на свой счет записали Генри Мартин и Луис Чавес. Этот счет продержался практически до конца поединка, а в компенсированное время Салем Аль-Давсари отквитал один мяч.

Мексика набрала четыре очка и заняла в группе третье место, уступив Польше по разнице забитых и пропущенных мячей. Выиграла квартет Аргентина с шестью баллами. Саудовская Аравия финишировала последней с тремя пунктами.

Вашему вниманию видео всех голов матча Саудовская Аравия - Мексика в третьем туре ЧМ-2022:

Саудовская Аравия - Мексика 1:2

Голы: Аль-Давсари, 90+5 - Мартин, 48, Чавес, 53

Мексика: Очоа - Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо - Альварес - Пинеда (Хименес, 77), Чавес - Лосано, Мартин (Родригес, 77), Вега (Антуни, 46)

Саудовская Аравия: Аль-Оваис - Тамбакти, Аль-Болеахи (Шарахили, 37), Аль-Амри - Абдулхамид, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам - Аль-Бурайкан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

Предупреждения: Альварес, 16, Аль-Шехри, 28, Аль-Хассан, 34, Тамбакти, 52, Маду, 81.