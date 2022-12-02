Защитник Реала прекратил переговоры о продлении контракта с клубом
Начо Фернандес задумался о том, стоит ли оставаться в стане "сливочных".
Мадридский Реал может остаться без одного из ветеранов команды.
По сообщениям издания Marca, Начо Фернандес прекратил переговоры с клубом о продлении контракта.
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Центрбэк не доволен своей текущей ролью в обойме "сливочных". В сравнении с прошлым сезоном он играет в два раза меньше.
Контракт 32-летнего футболиста с клубом истекает уже в конце текущего сезона. Начо выступает за мадридский клуб с 2011 года.