Защитник Реала прекратил переговоры о продлении контракта с клубом

Начо Фернандес задумался о том, стоит ли оставаться в стане "сливочных".

Мадридский Реал может остаться без одного из ветеранов команды.

По сообщениям издания Marca, Начо Фернандес прекратил переговоры с клубом о продлении контракта.

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Центрбэк не доволен своей текущей ролью в обойме "сливочных". В сравнении с прошлым сезоном он играет в два раза меньше.

Контракт 32-летнего футболиста с клубом истекает уже в конце текущего сезона. Начо выступает за мадридский клуб с 2011 года.