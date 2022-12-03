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Ван Гаал - о потенциальной игре с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ: Я не буду недооценивать Австралию. Посмотрим, что случится сегодня

Нидерландец высказался о возможных соперниках "оранье" в следующей стадии.
Сегодня, 20:01
Луи ван Гаал
Луи ван Гаал

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды довольно просто справились с США. Наставник европейской сборной Луи ван Гаал подвел итоги поединка.

"Было бы неплохо, если бы нас поддерживало больше фанатов. Мы провели четыре матча на турнире. Во всех четырех играх стадион болел против нас".

Также специалист высказался о потенциальном соперничестве с Аргентиной в следующей стадии.

"Игра с Аргнентиной? Не хочу недооценивать Австралию. В 2014 они были самым тяжелым оппонентом. Посмотрим, что произойдет", - заявил ван Гаал.

Напомним, матч Аргентина - Австралия пройдет сегодня, 3 декабря, в 21:00 по Киеву.


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