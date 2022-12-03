Нидерланды - США 3:1: обзор матча и результат игры 03.12.2022

В субботу, 3 декабря, в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Нидерландов встречалась с национальной командой США. Матч завершился победой европейской команды со счетом 3:1.

Главной звездой данной встречи стал правый защитник "оранжевых" Дензел Думфрис. Фулбек сумел в первом тайме отдать два ассиста, а во второй половине игры и сам забил гол на 81-й минуте.

В итоге, сборная США покинула турнир, а Нидерланды прошли в 1/8 финала, где сыграют с победителем пары Аргентина - Австралия.

Статистика матча Нидерланды - США 1/8 финала чемпионата мира

Нидерланды - США 3:1

Голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 - Райт, 76

Владение мячом: 42% - 58%

Удары (в створ): 12 (6) - 15 (6)

Офсайды: 0-3

Угловые: 4-5

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, де Лигт, де Рон (Бергвейн, 46), Классен (Копмейнерс, 46), де Йонг, Вегорст, Депай (Симонс, 83), Гакпо.

США: Тернер, Дест (Йедлин, 75), Рим, Циммерман, Робинсон (Моррис, 90), Адамс, Маккенни (Райт, 67), Муса, Пулишич, Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46).

Предупреждения: Копмейнерс (60), де Йонг (87).