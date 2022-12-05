Бразилия - Южная Корея: смотреть онлайн-трансляцию матча

Национальная сборная Бразилии страдает от травм на нынешнем чемпионате мира, но все равно остается едва ли не самым главным претендентом на чемпионство.

Южнокорейцы в свою очередь попытаются совершить одну из самых больших сенсаций первенства и все же выбить столь мощного соперника по борьбе за трофей.

Познакомиться ближе со сборной Бразилии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия - Южная Корея

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Бразилии и Южной Кореи будет доступна в этой новости 5 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Бразилия очень уверенно выиграла два первых матча на чемпионате и после этого расслабилась и проиграла в ничего не значащем противостоянии с Камеруном. А вот Южная Корея даже после финального свистка своего поединка против Португалии была в напряжении, ведь параллельно играл Уругвай, который был в шаге от того, чтобы выкинуть азиатов из турнира.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также доступна возможность просмотра встреч чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Южной Кореи

В четвертьфинале победитель этой пары встретится с командой, которая выиграет в матче Япония - Хорватия.