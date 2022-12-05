Президент федерации Уругвая: Рядом с Криштиану кашляют и судья сразу ставит пенальти

Сборная Уругвая в рамках группового раунда чемпионата мира сумела одержать только одну победу, обыграв Гану в последнем туре со счетом 2:0, чего не хватило для выхода из группы.

Ранее уругвайцы уступили сборной Португалии.

Президент федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо, выступая в передаче Polideportivo на телеканале Teledoce раскритиковал судей чемпионата.

"Оба арбитра, которые делали ошибки в матчах с нашим участием, больше не будут работать на поединках чемпионата мира. В других встречах (Португалия - Гана, прим.) также были ошибки. Кто-то из игроков покашляет рядом с Криштиану Роналду, и судья сразу ставит пенальти", - заявил функционер.

Кроме того Алонсо сообщил, что защитник Хосе Мария Хименес позвонил ему и извинился за свои действия после матча с Ганой, когда он ударил представителя ФИФА и оскорблял матерей судей.