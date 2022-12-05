Cаутгейт: Матч с Францией станет серьезным испытанимем для нашей команды

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями про предстоящий поединок с Францией.

По словам местного специалиста, матч с "Les bleux" покажет насколько сильны его подопечные сейчас.

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"Сборная Франции станет для нас большим испытанием. Они обладатели титула, чемпионы мира и имеют невероятное количество индивидуальных талантов. Это будет невероятный матч, к которому нужно готовиться, это наша задача.

Мбаппе - игрок мирового уровня. Он уже показывал качественные выступления на других турнирах такого уровня. Но я думаю, что Антуан Гризманн также феноменальный футболист. Мы очень хорошо знаем Оливье Жиру. В полузащите есть молодые игроки, которые творят невероятные вещи. Если внимательно посмотреть на Францию, то в каждой линии есть талант. Это большое испытание для нас", - заявил Саутгейт.

Напомним, матч Англия - Франция пройдет 10 декабря в 21:00 по Киеву.