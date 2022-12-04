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Четвертьфинал ЧМ-2022 между Англией и Францией станет историческим

Довольно странно, как это не произошло в прошлые годы, учитывая богатую историю как Англии, так и Франции.
Сегодня, 23:21
Харри Магуайр и Килиан Мбаппе / Getty Images
Харри Магуайр и Килиан Мбаппе / Getty Images

Сборные Англии и Франции в один день вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2022.

В матчах 1/8 финала команда "Трех Львов" без проблем обыграла Сенегал 3:0, а "Les Bleus" в свою очередь одолели Польшу со счетом 3:1.

Согласно формату турнира, теперь Англия и Франция встретятся друг с другом на стадии 1/4 финала.

Стоит отметить, что это противостояние войдет в историю, так как, по информации Opta, они никогда ранее не играли друг против друга на стадии плей-офф как чемпионата мира, так и чемпионата Европы - следующий матч станет для них первой очной встречей.

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Матч Англия - Франция состоится в субботу, 10 декабря. Начало поединка - 21:00 по киевскому времени.

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