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Бернарду Силва не праздновал гол Португалии вместе с командой - фанаты нашли причину таким действиям

Полузащитника Ман Сити назвали очень умным игроком.
Сегодня, 08:15
Бернарду Силва и Гонсалу Рамуш / Getty Images
Бернарду Силва и Гонсалу Рамуш / Getty Images

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира между Португалией и Швейцарией произошел эпизод, разлетевшийся социальными сетями.

Дело в том, что во время празднования одного из председателей сборной Португалии все футболисты подбежали к фанатам и обнимались у трибуны, за пределами поля. При этом Бернарду Силву остался стоять у углового флажка и наблюдал оттуда, как его партнеры радуются.

Болельщики сразу нашли причину подобных действий. Дело в том, что Бернарду не хотел, чтобы Швейцария возобновила игру из центра поля в то время, когда португальцы празднуют, ведь когда один из соперников находится на твоей половине поля, ты не можешь начинать матч.

"Если бы все игроки покинули половину поля Швейцарии, они могли бы восстановить игру и забить в пустые ворота. Бернарду очень умный игрок", – пишут в социальных сетях.

Но ведь на самом деле в правилах четко написано. что для возобновления игры все игроки команд должны быть на своей половине поля.


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