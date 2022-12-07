Сестра Криштиану: Cтыдно унижать человека, который так много сделал

Элма Авейру в очередной раз встала на защиту брата.

После того, как сборная Португалии без Криштиана Роналда в составе просто уничтожила Швейцарию в плей-офф чемпионата мира, многие эксперты начали критиковать ветерана и говорить, что команда без него выглядит гораздо лучше.

Такое расписание событий не понравилось одной из сестер 37-летнего португальца.

"Да, Роналду не вечен, да, Роналду не будет играть всегда. К сожалению. Он не забивает, он стар, Португалии не нужен Роналду. Все, что он сделал, теперь не важно и забылось".

Теперь он им не нужен. Я запомню это, и потом мы поговорим.

Вспомнила Элма и комментатора CNN Portugal Руй Сантуша, критиковавшего Криштиану.

"Сантуш извинится? Стыдно унижать человека, который так много сделал. Посмотрим, что будет чуть позже", – написала Элма Авейру в Instagram.

Рание Элма и еще одна сестра Роналду называли журналиста, который отрицательно высказался об их брате, тупым клоуном, уродом и инвалидом.