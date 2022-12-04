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Тупой клоун, урод и инвалид: сестры Криштиану раскритиковали португальского комментатора

Катя и Элма Авейру встали на защиту брата.
Сегодня, 13:33
Сестры Роналду и их
Сестры Роналду и их "жертва"

На одном из спортивных шоу на телеканале CNN Portugal комментатор Луиш Вильяр делился мнением о последних действиях Криштиану Роналду, таких как скандальное интервью Пирсу Моргану.

Вильяр заявил, что Роналду страдает "нарциссическим расстройством личности".

На эти слова отреагировали родные сестры Криштиану – Катя и Элма Авейру, которые в своих Instagram начали оскорблять журналиста.

"Я поискала информацию, кто такой этот Луиш Вильяр, и прочла: тупой, необразованный, дерзкий, подозрительный, бессмысленный клоун, которому стыдно просто открыть свой рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг", – написала Катя.

Элма поделилась с сестрой и добавила к нему следующее: "Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?".

После завершения группового этапа чемпионата мира ISPORT нашел разные интересные факты и статистические данные, среди которых были и рекорды Роналду.


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