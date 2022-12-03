Рекорды Роналду и АПЛ, жестокие саудиты и другое: Статистические факты группового этапа ЧМ-2022

Завершился первый раунд чемпионата мира 2022 года в Катаре и ISPORT собрал разные интересные факты о турнире.

Вот и закончились 48 матчей группового этапа чемпионата мира и уже через две недели мы узнаем имя новой лучшей команды нашей планеты.

В течение первого этапа произошло много интересных событий, ISPORT нашел различные статистические факты и теперь делится ними со своими читателями.

0 – ни одна команда не выиграла все три матча;

0 – все команды на ЧМ забили хотя бы один гол и пропустили хотя бы раз;

0 – только англичане не заработали ни одной желтой карты за групповой этап;

1 – Коста-Рика стала единственной командой, которая забила или пропустила 10+ голов (11 пропущенных);

1 – Паулу Бенту (Южная Корея) стал единственным тренером, получившим красную карточку;

1 – Криштиану Роналду стал первым игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира;

1 – наставник Канады Джон Гердман стал первым в истории тренером, выступавшим и на женском, и на мужском чемпионате мира в качестве тренера;

1 – тренер Коста-Рики Луис колумбиец Фернандо Суарес был единственным наставником, чья родная страна не вышла на ЧМ.

2 – столько авто голов было на групповом этапе;

2 – всего два игрока были изъяты на групповом этапе (Уэйн Геннеси и Винсент Абубакар);

3 – три новых игрока вошли в список тех, кто играл на пяти чемпионатах мира (Месси, Роналду и Гуардадо). До них в этом списке было всего три участника (мексиканцы Рафа Маркес и Антонио Карбахаль и немец Лотар Матеус).

Лео Месси / Источник: Getty Images

3 – три страны имели трех своих представителей во главе сборных-участниц ЧМ: Испания (Бельгия, Катар и Испания), Аргентина (Эквадор, Мексика, Аргентина) и Португалия (Южная Корея, Иран, Португалия);

5 – гонку бомбардиров возглавляет сразу пять игроков, забивших по три гола;

5 – только пять команд не проигрывали на групповом этапе, две из них сойдутся на стадии 1/8 финала (США и Нидерланды);

6 – в плей-офф вышли представители шести из семи континентов;

7 – игроков заработали дисквалификацию в третьем туре, но не отбудут ее, потому что вылетели из турнира.

10 – почти треть всех главных тренеров выступала раньше на ЧМ в качестве игроков. Ригоберт Сонг делал это четырежды;

11 – Саудовская Аравия стала жесточайшей командой группового раунда с 11 желтыми карточками;

11 – столько голкиперов сыграли на ноль в двух матчах, трое из них не смогли выйти в плей-офф (Тибо Куртуа, Аймен Дамен и Серхио Рочет);

12 – игроки сборной Бразилии выступают в АПЛ;

13 – представители УЕФА проиграли ровно треть своих матчей, пять команд из 13 покинули турнир.

14 – столько игроков сыграли на четвертом ЧМ в своей карьере. Один из них (Лука Модрич) играл еще в 2006 году в Германии;

17 – Барселона стала лидером по количеству игроков на ЧМ, 16 у Баварии и Ман Сити, 15 у катарского Аль-Садда;

18 – форвард Германии Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком ЧМ, в день старта турнира ему исполнилось 18 лет;

Юссуф Мукоко / Источник: Getty Images

24 – самым результативным стадионом группового раунда стал "Халифа", на котором забили 24 мяча в 6 матчах. На Ахмаде бин Али забили всего 9 голов в 6 встречах;

24 – самой молодой командой турнира стала Гана, средний возраст которой 24 года;

26 – у Сенегала не было ни одного игрока по чемпионату Сенегала, у Катара и Саудовской Аравии наоборот все были из родных чемпионатов;

28 – старейшие сборные – это Мексика и Иран;

30 – столько игроков было вызвано на ЧМ из команд низших английских дивизионов, ни один из них не играет за сборную Англии;

40 – мексиканский голкипер Альфредо Талавера на момент старта ЧМ было 40 лет;

44 – Лионель Скалони был самым молодым тренером на групповом этапе (44 года).

49 – в общей сложности почти 50 игроков приехали на ЧМ, играя в командах вторых или ниже дивизионах разных стран;

68 – футболистов представляют клубы из Италии, при этом самой Италии на ЧМ не было, следующий подобный показатель у Турции с 19 игроками;

71 – Луи ван Гаал в 71 год и 105 дней стал вторым старейшим тренером на мундиалях после Отто Рехагеля на ЧМ-2010;

Луи ван Гаал / Источник: Getty Images

120 – за первые 48 матчей было забито 120 мячей, по 2,5 за игру в среднем.

603 – столько игроков приехали на ЧМ в статусе игроков европейских клубов (72,56% от всех), 114 представляли азиатские клубы, 76 – Северную Америку, 21 – Южную, 17 игроков из Африки и ни одного представителя Океании;

3'523'229 – столько болельщиков по официальным данным посетили матчи группового раунда.