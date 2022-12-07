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Ван Дейк - о Месси: Пока мы будем атаковать, он будет отдыхать где-то в углу

Защитник сборной Нидерландов прокомментировал предстоящую встречу против Аргентины.
Сегодня, 13:51
Ван Дейк против Месси / Getty Images
Ван Дейк против Месси / Getty Images

Сборная Нидерландов встретится с командой Аргентины в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

Лидер "оранжевых" Вирджил ван Дейк поделился своим мнением о противостоянии с форвардом аргентинцев Лионелем Месси.

"Это очень тяжело. Когда мы будем атаковать, он будет отдыхать где-то в уголке. Вы должны быть очень резкими в плане организации защиты. Они всегда искали его, чтобы усложнить нам жизнь.

"Это честь играть против него, но это не матч ван Дейка против Месси, или Нидерландов против Месси, а матч Нидерландов против Аргентины. Никто не может победить сам. Нам придется придумать хороший план".

Поединок 1/4 финала пройдет в пятницу, 9 декабря. На ISPORT доступен прогноз на матч Нидерланды - Аргентина.


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