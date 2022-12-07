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Нидерланды - Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022

Сборные Нидерландов и Аргентины встретятся в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:12
Нидерланды - Аргентина / Getty Images
Нидерланды - Аргентина / Getty Images

В пятницу, 9 декабря, состоится матч четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где сойдутся сборные Аргентины и Нидерландов.

Встреча начнется в 21:00 по Киеву на стадионе Лусаил. За ходом встречи вы можете следить на нашем сайте.

Коэффициенты и ставки на четвертьфинале ЧМ-2022 Нидерланды - Аргентина 9 декабря 2022 года

Сборная Аргентины после того, как проиграла в первом туре группового этапа Саудовской Аравии добыла три победы над Мексикой, Польшей и Австралией в 1/8 финала турнира. 

В то же время Нидерланды пока не знают горечи поражений, выиграв три из четырех матчей и лишь с Эквадором сведя поединок к ничьей.

Букмекеры считают сборную Аргентины фаворитом в этом поединке:

  • победа Нидерландов – 3,7
  • ничья – 3,2
  • победа Аргентины – 2,2

В этой встрече букмекеры не ожидают большого количества голов. Если вас интересуют ставки, то на ТБ 2,5 коэффициент составляет 2.39, а ТМ 2,5 – 1.62. На то, что Аргентина забьет больше одного гола коэффициент равен 2,5. 

Статистика противостояния между Нидерландами и Аргентиной

Команды не один раз встречались даже в рамках чемпионатов мира, проведя в рамках мундиалей шесть встреч друг с другом. Последний раз они играли на чемпионате 2014 года, и тогда в полуфинале Аргентина вырвала победу в серии пенальти, а Лео Месси забил с 11-метровой отметки. 

В 2006 году они играли в группе и матч также закончился нулевой ничьей. В 1998 Нидерланды одержали победу 2:1, а в 1974 разгромили аргентинцев 4:0. Но вот главный поединок между этими командами - финал ЧМ-1978 выиграла Аргентина (3:1).

Нидерланды – Аргентина
4 Победы 3
2  Ничьи  2
13  Голы   6

Победитель этого матча сыграет в полуфинале, где его соперником станет либо Бразилия, либо Хорватия.


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