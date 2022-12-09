Неймар, Рафинья и Пашалич в старте: стали известны составы на матч Бразилия - Хорватия

В рамках чемпионата мира 2022 года пришло время четвертьфиналов. Первыми на поле выйдут сборные Бразилии и Хорватии.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Ковачич, Брозович, Модрич – Пашалыч, Крамарич, Перишич.

На скамейке запасных остались: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Эрлич, Майер, Влашич, Левая, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич

Бразилия: Алиссон - Милитао, Тьяго Силва, Маркиньос, Даниил - Пакета, Каземиро, Неймар - Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.

На смену смогут выйти: Вевертон, Эдерсон, Даниэль Алвес, Фабиньо, Гимараеш, Антони, Родриго, Эвертон, Фред, Бремер, Педро, Мартинелли.

Онлайн-трансляция матча Хорватия - Бразилия будет доступна на ISPORT. Победитель матча в 1/2 финала встретится с победителем пары Австралия – Нидерланды.