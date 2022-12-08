Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча

В пятницу, 9 декабря, в Катаре начнется четвертьфинальная стадия чемпионата мира 2022 года. В первом поединке первого игрового дня сойдутся Хорватия и Бразилия.

Команды с разных континентов и с разными шансами на успех подходят к противостоянию, положительный результат в котором выведет их в полуфинал турнира - там они встретятся с победителем пары Нидерланды - Аргентина.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Бразилия

Трансляция поединка чемпионата мира-2022 между Хорватией и Бразилией будет доступна в этой новости 9 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Европейская сборная достаточно ровно провела групповой этап. В первом туре была ничья с главным сюрпризом мундиаля - Марокко (0:0), после чего была разгромлена Канада (4:1).

В решающей игре команда Златко Далича сдержала натиск Бельгии (0:0). Выйдя в плей-офф, хорваты сыграли вничью с Японией (1:1), что подарило нам первую серию послематчевых пенальти на турнире, где отлично себя показал вратарь Доминик Ливакович - Хорватия победила 3:1.

"Пентакампеонов" не просто так считают главными фаворитами на чемпионский титул. В своей группе команда Тите справилась с Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0), допустив минимальное поражение в ничего не значащем матче против Камеруна (1:0). В 1/8 финала бразильцы знатно повеселились, разгромив Южную Корею (4:1).

Данное противостояние достаточно редко появляется на футбольном поле. Команды сыграли между собой всего четыре матча. Первая встреча в 2005 году завершилась вничью (1:1), после чего Бразилия трижды побеждала (1:0, 3:1, 2:0).