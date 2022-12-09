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Защитник сборной Англии хочет, чтобы Саутгейт остался тренером команды

Шоу встал на защиту своего наставника.
Вчера, 23:50
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Люк Шоу рассчитывает на продолжение работы под руководством Гарета Саутгейта в стане национальной команды.

"Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нем, не было много лет.

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Я понимаю, что мы не выиграли никаких трофеев, и это разочаровывает, но мы движемся в верном направлении. Конечно, начнутся всякие разговоры, если мы не победим в субботу, но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе", – сказал Шоу в интервью Manchester Evening News.

Напомним, в субботу, 10 декабря, в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Англии сыграет против Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люк Шоу Гарет Саутгейт

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