The Sun затролил французов перед матчем с Англией

Английский таблоид The Sun необычно потролил французских болельщиков перед матчем с англичанами, который состоится 10 декабря в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

Издание вывело на стены зданий неподалеку от Эйфелевой башни фотографии игроков сборной Англии с подписями на английском и французском языках.

Например, на фотографии Харри Кейна была надпись "Король Харри", у Маркуса Решфорда на французском было написано "Прощайте, галлы", а у Беллингема было написано "It's coming home".

The Sun takes over Paris ahead of tomorrow’s epic World Cup clash and tells The French ‘It’s coming home’ pic.twitter.com/iq3UPvZkYv — The Sun (@TheSun) December 9, 2022

Не забыли англичане и потролили отдельно Мбаппе. На одной из фотографий был запечатлен Кайл Уокер с надписью "Король Кайл", где было зачеркнуто имя Киллиан.