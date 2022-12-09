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The Sun затролил французов перед матчем с Англией

Немного английского гонора.
Сегодня, 21:41
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Английский таблоид The Sun необычно потролил французских болельщиков перед матчем с англичанами, который состоится 10 декабря в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

Издание вывело на стены зданий неподалеку от Эйфелевой башни фотографии игроков сборной Англии с подписями на английском и французском языках.

Например, на фотографии Харри Кейна была надпись "Король Харри", у Маркуса Решфорда на французском было написано "Прощайте, галлы", а у Беллингема было написано "It's coming home".

Не забыли англичане и потролили отдельно Мбаппе. На одной из фотографий был запечатлен Кайл Уокер с надписью "Король Кайл", где было зачеркнуто имя Киллиан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Франции

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