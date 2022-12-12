Защитник сборной Аргентины: Месси - прекрасный источник вдохновения

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился мыслями о моральном состоянии коллектива накануне полуфинала ЧМ-2022.

По словам Тальяфико, лидер "альбиселесте" Лионель Месси служит для команды еще и прекрасным вдохновителем

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"Лионель - наш капитан, наш лидер, он подталкивает нас вперед, мотивирует нас.

Он особенный. Мы знаем, что у нас есть Месси, и это отличный источник вдохновения. Команда хочет достичь своих мечтаний, и мы можем это сделать рядом с Месси", - считает Тальяфико.

Напомним, что поединок между Аргентиной и Хорватией состоится завтра, 13 декабря, в 21:00 по киевскому времени