Далич: Нечего бояться Месси, если Хорватия повторит то, что сделала против Бразилии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о лидере Аргентины Лео Месси перед матчем полуфинала ЧМ-2022.

"Нам нужно будет обороняться против Месси, но мы не будем использовать индивидуальную опеку. Мы не делали этого и в предыдущей игре. Мы знаем, как много он бегает, как он любит работать с мячом. Ключевым аспектом при обороне станет дисциплина. Если мы сможем повторить то, что сделали против Бразилии, нам нечего бояться.

Мы проведем детальный анализ игры Аргентины, потому что до этого мы не особо концентрировались на них. Месси – все еще главный игрок этой сборной. Он отлично играет и ведет эту сборную за собой. Еще у них есть молодые талантливые игроки, они выглядят очень опасно.

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Но Аргентина показала, что у нее есть проблемы, потому что в матче с Нидерландами они вели 2:0, а закончилось все счетом 2:2 и серией пенальти. От нас зависит, покажем ли мы свой лучший футбол и войдем ли в игру сконцентрированными на 100 процентов", – сказал Далич в интервью сайту ФИФА.

Напомним, матч Аргентина - Хорватия в рамках полуфинала ЧМ-2022 состоится во вторник, 13 декабря. Матч начнется в 21:00 по Киеву.