Месси – о ссоре с Вегхорстом: Я всех уважаю и люблю, когда меня уважают

После матча четвертьфинала чемпионата мира, в котором Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды, нападающий аргентинцев Лео Месси давал флеш-интервью. Резко он отвлекся на кого-то за кадром и начал кричать ему на испанском "Что ты смотришь? Иди отсюда, идиот".

Как оказалось, говорил он это автору дубля в ворота Аргентины Вуту Вегхорсту, которого в этот момент начали сдерживать другие представители Аргентины.

Позже Месси прокомментировал этот эпизод.

"Я не люблю говорить перед матчами. Как только игра началась, они начали провоцировать нас, особенно их главный тренер (Луи ван Гаал, прим). Мне кажется, это не должно быть частью футбола.

Я всегда всех уважаю и мне нравится, когда уважают меня. Ван Гаал относился к нам без уважения. Он перед матчем рассказывал, что его команда играет в красивый комбинационный футбол, а на деле выпустил высоких игроков и просто подавал в штрафную".

Эпизод с Вегхорстом прокомментировал и бывший игрок Аргентины и кум Месси Серхио Агуэро.

"Он зашел и начал кричать "Эй, Месси, эй, Месси, иди сюда". На это отреагировал Лео. Когда я попросил его не говорить, он сказал, чтобы я "не закрывал ему рот".

Напомним, что также Месси был недоволен работой арбитров на этом матче.