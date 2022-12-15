Португалия и Фернанду Сантуш заканчивают сотрудничество - СМИ

Португальские СМИ сообщают, что местный руководящий футбольный орган до конца дня объявит о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Фернанду Сантушем.

Специалист пришел к рулю сборной в 2014 году и с тех пор неизменно тренировал ее, а в 2016-м одержал величайшую победу в истории команды – выиграл чемпионат Европы.

На чемпионате мира Сантуш не смог преодолеть стадию 1/4 финала и проиграл команде Марокко. Кроме того, Сантуш стал автором одной из самых громких новостей чемпионата – посадил на скамью запасных Криштиану Роналду.

Отметим, что больше половины болельщиков Португалии считают именно Сантуша причиной вылета команды.