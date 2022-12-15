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Португалия и Фернанду Сантуш заканчивают сотрудничество - СМИ

До конца дня тренер сложит свои обязательства.
Сегодня, 18:37
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Португальские СМИ сообщают, что местный руководящий футбольный орган до конца дня объявит о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Фернанду Сантушем.

Специалист пришел к рулю сборной в 2014 году и с тех пор неизменно тренировал ее, а в 2016-м одержал величайшую победу в истории команды – выиграл чемпионат Европы.

На чемпионате мира Сантуш не смог преодолеть стадию 1/4 финала и проиграл команде Марокко. Кроме того, Сантуш стал автором одной из самых громких новостей чемпионата – посадил на скамью запасных Криштиану Роналду.

Отметим, что больше половины болельщиков Португалии считают именно Сантуша причиной вылета команды.


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