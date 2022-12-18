Касильяс вынесет трофей Кубка мира перед матчем Франция - Аргентина
Легендарный экс-футболист станет частью финала Мундиаля.
Уже через несколько часов начнется финал ЧМ - 2022 между Францией и Аргентиной.
Матчу будет предшествовать традиционная церемония закрытия турнира, во время которой на арену будет вынесен трофей Жюля Риме.
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Выносить Кубок мира на поле будет легендарный испанский голкипер Икер Касильяс.
Стоит отметить, что у Касильяса уже был подобный опыт. Он демонстрировал этот трофей публике четыре года назад во время дебютного матч ЧМ-2018 между государством-террористом и Саудовской Аравией.