Уже через несколько часов начнется финал ЧМ - 2022 между Францией и Аргентиной.

Матчу будет предшествовать традиционная церемония закрытия турнира, во время которой на арену будет вынесен трофей Жюля Риме.

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Выносить Кубок мира на поле будет легендарный испанский голкипер Икер Касильяс.

Стоит отметить, что у Касильяса уже был подобный опыт. Он демонстрировал этот трофей публике четыре года назад во время дебютного матч ЧМ-2018 между государством-террористом и Саудовской Аравией.