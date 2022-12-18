iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Касильяс вынесет трофей Кубка мира перед матчем Франция - Аргентина

Легендарный экс-футболист станет частью финала Мундиаля.
Сегодня, 13:42
Икер Касильяс
Икер Касильяс

Уже через несколько часов начнется финал ЧМ - 2022 между Францией и Аргентиной.

Матчу будет предшествовать традиционная церемония закрытия турнира, во время которой на арену будет вынесен трофей Жюля Риме.

Читай также: Аргентина - Франция: смотреть онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022

Выносить Кубок мира на поле будет легендарный испанский голкипер Икер Касильяс.

Стоит отметить, что у Касильяса уже был подобный опыт. Он демонстрировал этот трофей публике четыре года назад во время дебютного матч ЧМ-2018 между государством-террористом и Саудовской Аравией.


Статьи по теме

Аргентина - Франция: онлайн-трансляция матча 18.12.2022 чемпионата мира Аргентина - Франция: онлайн-трансляция матча 18.12.2022 чемпионата мира
"Они разобьют мне сердце": легенда Манчестер Юнайтед дал прогноз на финал ЧМ-2022 "Они разобьют мне сердце": легенда Манчестер Юнайтед дал прогноз на финал ЧМ-2022
Линекер поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022 Линекер поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: возвращение Уокера, Джейлен Грин ставит блок Лилларду
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: возвращение Уокера, Джейлен Грин ставит блок Лилларду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция определят победителя турнира
просмотров
Морган: Месси 17 лет играл в Барселоне в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу
просмотров

Последние новости

ЧМ-202216:56
Аргентина - Франция: онлайн-трансляция матча 18.12.2022 чемпионата мира
ЧМ-202216:49
"Они разобьют мне сердце": легенда Манчестер Юнайтед дал прогноз на финал ЧМ-2022
ЧМ-202216:48
Линекер поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022
Биатлон16:30
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
НБА16:23
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: возвращение Уокера, Джейлен Грин ставит блок Лилларду
Биатлон16:18
Хаузер одержала победу в женском масс-старте в Анси
ЧМ-202215:45
Аргентина и Франция объявили стартовые составы на финал ЧМ-2022
Киберспорт15:20
BLAST Premier. World Final 2022: G2 обыграли Liquid в финале
Киберспорт15:10
G2 стали чемпионами BLAST Premier World Final 2022
Европа14:39
Саутгейт продолжит тренировать сборную Англии до конца Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK