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Аргентина - Франция: смотреть онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Аргентины и Франции.
Вчера, 23:00

В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик состоится главный матч всего чемпионата мира 2022 года. В финале мундиаля, который проходит в Катаре, сойдутся сборные Аргентины и Франции.

"Альбиселесте" попытаются выиграть первый кубок мира со времен Диего Марадоны и первый для Лионеля Месси, который добавит ему аргументов в споре за звание величайшего игрока в истории футбола. "Les Bleus" в свою очередь будут стараться защитить чемпионский титул, который они добыли в 2018 году.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина - Франция

Трансляция поединка чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией будет доступна в этой новости 18 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

За весь турнир команда Лионеля Скалони провела только один провальный матч - стартовая игра против Саудовской Аравии (1:2). После этого южноамериканцы уверенно провели каждую игру. 

Можно выделить неудачные последние 20 минут встречи с Нидерландами, но даже пропустив два гола, аргентинцы продолжили давить своего оппонента в овертайме. Полуфинал против Хорватии получился достаточно легким, где Месси на пару с Хулианом Альваресом разобрались с европейцами.

Франция также заслуженно заняла свое место в финале. Подопечные Дидье Дешама стали первыми, кто забронировали себе место в плей-офф по итогам группового этапа, выиграв первые два поединка.

В 1/8 финала поляки попытались противостоять французам, но у них ничего не получилось. Матч против Англии стал одним из лучших на турнире и только промах Харри Кейна не позволил продлить его еще на 30 минут. В полуфинале Франция на классе одержала победу над Марокко и вышла в финал.

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