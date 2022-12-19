Рибери высказался о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022

Сборная Франции в невероятно захватывающем и результативном финале ЧС-2022 проиграла Аргентине.

Бывший футболист "Les Bleusx" Франк Рибери высказался о проигрыше подопечных Дидье Дешама

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"Для того, чтобы дойти до финала на таком турнире, нужно было чрезвычайное выступление. Вам удалось до конца бороться за получение победы.

Я знаю, насколько горько проигрывать в финале. Однако призываю гордиться собой, потому что вы проявили настоящее мужество!", - заявил французский экс-футболист.

Напомним, что Франция с Рибери в составе уступила в финале мирового первенства 2006 года сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

Франк в составе национальной команды провел 81 матч, отличившись 16 голов.