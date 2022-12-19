iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рибери высказался о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022

Француз поддержал свои соотечественников.
Сегодня, 09:33
Франк Рибери
Франк Рибери

Сборная Франции в невероятно захватывающем и результативном финале ЧС-2022 проиграла Аргентине.

Бывший футболист "Les Bleusx" Франк Рибери высказался о проигрыше подопечных Дидье Дешама

Читай также: Аргентина - Франция 3:3 (доп.время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

"Для того, чтобы дойти до финала на таком турнире, нужно было чрезвычайное выступление. Вам удалось до конца бороться за получение победы.

Я знаю, насколько горько проигрывать в финале. Однако призываю гордиться собой, потому что вы проявили настоящее мужество!", - заявил французский экс-футболист.

Напомним, что Франция с Рибери в составе уступила в финале мирового первенства 2006 года сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

Франк в составе национальной команды провел 81 матч, отличившись 16 голов.


Статьи по теме

Маттеус: Роналду - большой провал этого ЧМ Маттеус: Роналду - большой провал этого ЧМ
Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100 Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров
Месси - лучший игрок ЧМ-2022, Мартинес - лучший вратарь, Мбаппе - лучший бомбардир
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:55
Маттеус: Роналду - большой провал этого ЧМ
Европа12:51
Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду
НБА12:35
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
Теннис12:15
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
Украина12:04
Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика
Европа11:30
Анчелотти высказался о своем будущем
Украина11:15
УАФ могут исключить из ФИФА и УЕФА
ЧМ-202211:00
Аргентина за неделю в Катаре завоевала два титула чемпионов мира – история, о которой вы могли не знать
ЧМ-202210:46
Атлетико включилися в гонку за звезду сборной Марокко
ЧМ-202210:35
Море людей, слезы счастья: В Аргентине безумно отпраздновали чемпионство на ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK