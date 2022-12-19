Магуайр, Месси, Мбаппе: сборная лучших футболистов ЧМ-2022
Whoscored представил свою версию 11 лучших игроков Мундиаля.
В Катаре победой сборной Аргентины завершился ЧМ-22.
Различные спортивные порталы начинают подводить итоги прошедшего праздника футбола.
Исключением не стал и Whoscored, представивший сборную лучших футболистов Мундиаля.
Читай также: Четыре представителя Катара и четыре игрока из Европы: сборная худших футболистов на ЧМ-2022
Вратарь: Войцех Щенсны (Польша).
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко) Харри Магуайр (Англия) Родри (Испания) Тео Эрнандес (Франция).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия) Джуд Беллингем (Англия) Каземиро (Бразилия) Килиан Мбаппе (Франция).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина) Антуан Гризманн (Франция).