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Магуайр, Месси, Мбаппе: сборная лучших футболистов ЧМ-2022

Whoscored представил свою версию 11 лучших игроков Мундиаля.
Сегодня, 14:28
Харри Магуайр
Харри Магуайр

В Катаре победой сборной Аргентины завершился ЧМ-22.

Различные спортивные порталы начинают подводить итоги прошедшего праздника футбола.

Исключением не стал и Whoscored, представивший сборную лучших футболистов Мундиаля.

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Вратарь: Войцех Щенсны (Польша).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко) Харри Магуайр (Англия) Родри (Испания) Тео Эрнандес (Франция).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия) Джуд Беллингем (Англия) Каземиро (Бразилия) Килиан Мбаппе (Франция).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина) Антуан Гризманн (Франция).


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