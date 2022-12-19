Четыре представителя Катара и четыре игрока из Европы: сборная худших футболистов на ЧМ-2022

Для этих игроков турнир прошел со знаком минус.

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал чемпионат мира по футболу, в которым сыграли сборные Аргентины и Франции. Победителем встречи стала национальная команда из Южной Америки (3:3, 4:2 по пенальти).

Аналитический портал WhoScored подвел итоги международного турнира. Представители компании составили сборную худших футболистов соревнования.

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В список вошли четыре футболиста из сборной Катара, по два игрока из Канады и Сербии, а также представители Коста-Рики, Нидерландов и Уэльса.

Сборная худших футболистов ЧМ-2022 по версии WhoScored:

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Франция.