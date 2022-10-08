Кримському мосту присвячується - символічна збірна "футбольних мостів"

Субота, 8 жовтня, розпочалась для українців з дуже гарної новини – на мосту Криму відбувся вибух, в результаті чого спорудження пошкоджене, а рух по ньому зупинений.

Напевне, найбільш відомим футбольним мостом останніх часів є англійський ексзахисник Уейн Брідж, чиє прізвище з англійської мови перекладається як "міст". Але колишній футболіст Челсі (клубу, який проводить свої матчі на "Стемфордському мосту") вже закінчив кар'єру, тому ISPORT постарався знайти 11 інших гравців-мостів.

Воротар

Барт Вербрюгген (Bart Verbruggen)

Вербрюгген - традиційне нідерландське прізвище, похідне від Ван дер Брюгген. Що тут спільного з мостами? Bruggen - в перекладі з нідерландської означає саме "мости".

20-річний герой нашого матеріалу вже два роки знаходиться в структурі Андерлехта, але поки частіше виступає за другу команду клубу, ніж за першу.

Центральні захисники

Даміан ван Брюгген (Damian van Bruggen)

26-річний центральний захисник є вихованцем Аяксу, але в топ-клубі заграти не зміг. Потім поїздив по іншим командам Нідерландів і навіть заїхав в Словенію. Але зараз повернувся на батьківщину, де грає за друголіговий Альмере.

В підбірку потрапив через ту ж саму причину, що й минулий герой, але в нього в прізвищі не просто є складова "мости", воно загалом означає саме це слово.

Понтус Янссон (Pontus Jansson)

Досвідчений захисник потрапив до нашої збірної, адже складова його імені – Pont, а в перекладі з французької, іспанської – це міст.

31-річний футболіст протягом своєї кар’єри представляв різні клуби Європи, а зараз виступає за Брентфорд. На його рахунку вже більше ста матчів за "бджіл", а тому він ідеально впишеться в нашу команду обраних.

Гаррісон Делбрідж (Harrison Delbridge)

Австралійський футболіст тривалий час виступав на теренах США, де грав за команди в різних лігах. В 2018 році повернувся на батьківщину, а рік тому почав грати за Ічхон Юнайтед (Південна Корея).

До нашої збірної він потрапив, адже у прізвищі є "bridge", що у перекладі з англійської означає міст.

Центральні півзахисники

Девід Містрафович (David Mistrafovic)

Юний представник Швейцарії тривалий час грав за команди своєї країни, а влітку 2022-го року вирішив щось змінити: перебрався до Хелмонд Спорт, який грає в Другому дивізіоні Хорватії. Ігрового часу небагато – лише дев’ять хвилин, які набрав за два матчі.

В символічну збірну 21-річний півзахисник потрапив, адже його прізвище починається з "Mist".

Мехді Мостефа (Mehdi Mostefa)

Найдосвідчений футболіст нашої команди – Мехді Мостефа. 39-річний півзахисник за всю кар’єру грав в різних країнах, представляв збірну Алжиру (25 матчів), а зараз дограє в п’ятому дивізіоні Франції.

Мехді, як і попередній гравець, потрапив до нашої команди, адже його прізвище починається з "Most".

Фланги

Ноа Кайясильта (Noah Kaijasilta)

Навряд чи ви хоч колись ще почуєте це ім'я, окрім даної статті. 21-річний фланговий хавбек виступає в другому дивізіоні Фінляндії за клуб Паллокерхо-35.

В нашу підбірку він потрапив через те, що з фінської мови слово міст перекладається як "silta". Перша частина прізвища хлопця, це традиційне фінське жіноче ім'я, тобто буквально його прізвище означає "Міст Кайї".

Андрій Мостовий (Andrey Mostovoy)

Про цього гравця багато говорити не будемо, лише скажемо, що грає за Зеніт, а тому представнику країни окупантів повинно бути особливо цікаво, що ж сталося з мостом біля Керчі. Ключовий гравець, як ніяк.

Центральні форварди

Мостафа Мохамед (Mostafa Mohamed)

24-річний нападник тривалий час грав в Єгипті, а декілька років тому перебрався в Галатасарай, де заявив про себе. Зараз же він грає за французький Нант, в складі якого провів 13 ігор, забив три гола та виконав дві гольові передачі.

В нашу збірну Мохамед потрапив через те, що його ім’я починається на "Мост".

Брідж Нділу (Bridge Ndilu)

Французький нападник всю свою кар’єру грає у рідній країні, де декілька років тому в нього повірив Нант, однак там він не закріпився, а тому черга оренд. Зараз Брідж грає в Третій Лізі Франції за Шоле, де за п’ять ігор не забивав.

Наша збірна не могла обійтись без того, ім’я якого складається лише з мосту – Брідж.

Ян Храмоста (Jan Chramosta)

За голи збірної "мостів" буде відповідати Ян Храмоста. Чеський нападник виступає за Яблонець, в складі якого провів десять ігор, забив вісім голів та виконав три гольові передачі.

Збірна мостів точно потребує такого гравця, який візьме на себе гольові обов’язки. В команду потрапив через своє прізвище, яке має сполучення – мост.

Символічна збірна: Вербрюгген - ван Брюгген, Янссон, Делбрідж – Кайясильта, Містрафович, Мостефа, Мостовий – Мохамед, Нділу, Храмоста.