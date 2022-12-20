В Аргентине объявили государственный выходной, чтобы отпраздновать победу на ЧМ-22
В этот день в латиноамериканской стране царит праздничная атмосфера.
Победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре стала для всей страны чрезвычайно долгожданным событием.
Чтобы все жители страны могли отпраздновать этот важный триумф местные власти объявили выходной.
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Сегодня, 20 декабря, работают государственные учреждения и банки только до 12:00 по местному времени.
Сегодня также проходит чемпионский парад.