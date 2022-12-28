Доминация десяток, Гризманн - лучшая семерка: символическая сборная ЧМ-2022 по номерам

ISPORT составил полноценную заявку на чемпионат мира, в которой будет по одному игроку каждого номера.

Все 32 команды чемпионата мира 2022 года подавали заявки на турнир, ограниченные 26 игроками. При этом каждый футболист должен выбрать себе игровой номер именно в диапазоне от 1 до 26.

ISPORT решил рассмотреть всех игроков, выступавших под тем или иным номером и определить лучших, а уже из них составить этакую символическую заявку на ЧМ-2022.

1. Доминик Ливакович (Хорватия)

Хорватский голкипер уже далеко не первый раз доказал, что перерос уровень Динамо Загреб и за ним точно будет охота со стороны клубов по топ-чемпионатам. Ливакович – один из героев сборной Хорватии, который помог команде дойти до бронзовых медалей.

Альтернатива: Буну (Марокко) – голкипер, проведший несколько крутых матчей и создавший историю вместе с Марокко.

Другие игроки с №1: Куртуа, Алиссон, Пикфорд, Щесны, Нойер, Льорис, Зоммер, Шмайхель

2. Ашраф Хакими (Марокко)

Партнер Буна едва ли не самый лучший на своей позиции во всем мире. Да, на мундиале в составе Марокко, возможно, сильнее сияли другие игроки, но среди тех футболистов, у кого была "двойка" на спине, именно Хакими показал лучшие результаты.

Альтернатива: Диогу Далот (Португалия) смог вытеснить из основы Кансела и даже забить один гол.

Другие игроки с №2: Тимбер, Рюдигер, Павар, Уокер, Хименес, Данило, Аспиликуэта

3. Люк Шоу (Англия)

Защитник Манчестер Юнайтед в дебютном матче на ЧМ сыграл очень круто и отметился ассистом. В других противостояниях также демонстрировал очень высокий уровень игры, а учитывая низкую конкуренцию среди "трешек", стал лучше в нашем рейтинге.

Альтернатива: Николас Тальяфико (Аргентина) – не был основным игроком сборной, но когда понадобилось выйти в полуфинале и финале – сделал это уверенно.

Другие игроки с №3: Де Лигт, Кулибали, Мазрауи, Тиаго Сильва, Пепе

4. Софьян Амрабат (Марокко)

Одно из открытий чемпионата мира. Опорный полузащитник играл так, что еще до окончания мундиаля в СМИ начали появляться слухи о заинтересованности различных топ-клубов в услугах этого футболиста.

Альтернатива: Рафаэль Варан (Франция) – лидер обороны команды, ставшей вице-чемпионом мира.

Другие игроки с №4: Райс, Диаш, Маркиньос, ван Дейк, Перишич

5. Жюль Кунде (Франция)

Защитник Барселоны, вероятно, не планировался как игрок основы, но именно его Дидье Дешам начал использовать на правом фланге обороны уже со второго тура группового этапа и до самого финала. И Жюль очень хорошо справился с новой ролью.

Альтернатива: Найэф Агерд (Марокко) – сюда можно было поставить кого-то более звездного, но мы выбрали марокканца за его крутую игру против Бельгии и Испании.

Другие игроки с №5: Казэмиро, Стоунс, Аке, Аканджи, Геррейро, Паредес, Вертонген

6. Гарри Магуайр (Англия)

Насколько сильно над Магуайром смеялись последние месяцы, столь же сильно он провел этот чемпионат мира. Гарри зацементировал оборону англичан и при этом помогал команде атаки.

Альтернатива: Ромен Саисс (Марокко) – капитан сборной Марокко уже прошел свой пик формы, но на мундиале сыграл отлично. Кто знает, а если бы он не травмировался и смог сыграть против Франции весь матч, возможно, Марокко вышли бы в финал?

Другие игроки с №6: Киммих, Бентанкур, Кристенсен, Гендузи, где Врей, Витсель, Ловрен

7. Антуан Гризманн (Франция)

Француз после не лучших времен в клубном футболе сыграл на удивительном уровне, став одним из лучших футболистов этого Мундиаля.

Альтернатива: Родриго Де Пауль (Аргентина) - "хранитель Месси" справился со своей задачей на все 100 процентов.

Другие игроки с №7: Де Брюйне, Гаверц, Сон, Гриллиш, Пакета, Мората, Роналду, Зиеш, Милик

8. Бруно Фернандеш (Португалия)

Хавбек Манчестер Юнайтед, несмотря на довольно ранний вылет своей команды, все же может записать себе этот турнир со знаком.

Альтернатива: Орельен Чуамэни (Франция), Коди Гакпо (Нидерланды), Аззедин Унахи (Марокко) – первый дошел до финала турнира, а остальные двое стали в определенной степени открытиями.

Другие игроки с №8: Горецка, Ковачич, Тилеманс, Дилейни, Фройлер, Гендерсон

9. Оливье Жиру (Франция)

Нападающий демонстрировал великолепную игру на протяжении всего мирового первенства, еще обойдя Анри в списке лучших бомбардиров сборной всех времен.

Альтернатива: Хулиан Альварес (Аргентина) – форвард стал одним из открытий чемпионата мира, подтвердив свой статус крайне перспективного игрока.

Другие игроки с №9: Гави, Ришарлисон, Кейн, Лукаку, Левандовски, Луис Суарес

10. Лео Месси (Аргентина)

Аргентинский вингер как всегда играл на очень высоком уровне, подтвердив свой статус лучшего или хотя бы одного из лучших за все времена и закрепив это все трофеем.

Альтернатива: Килиан Мбаппе (Франция), Лука Модрич (Хорватия) – оба игрока были лидерами своих команд, прошедших по турниру долгий путь.

Другие игроки с №10: Бернарду Силва, Неймар, Стерлинг, Гнабри, Пулишич, Джака, Депай, Тадич, Рэмзи, Эриксен

11. Марсело Брозович (Хорватия)

Полузащитник Интера стал одной из главных причин второго успешного Чемпионата мира для балканской сборной.

Альтернатива: Маркус Рашфорд (Англия) – игрок "трех львов", хотя и не был для сборной основным, но отличился тремя голами на Мундиале.

Другие игроки с №11: Дембеле, Нуньес, Рафинья, Феликс, Бергуйс, Ди Мария, Карраско

12. Рандал Коло Муани (Франция)

Нападающий Айнтрахта, вызванный на турнир в связи с травмами нескольких игроков, довольно неплохо усиливал игру команды, выходя на замену.

Альтернатива: Киран Трипье (Англия) – провел достойный турнир, несмотря на высокую конкуренцию на своей позиции.

Другие игроки с №12: Нико Уильямс, Дольберг, Токо Экамби

13. Кристиан Ромеро (Аргентина)

Центрбек "Альбиселесте" прекрасно зацементировал оборону своей сборной, что стало залогом успеха Аргентины на турнире.

Альтернатива: Эннер Валенсия (Эквадор) - удивил всех в групповом этапе, но из-за достаточно низкого уровня игры всей команды не смог продолжить свою сказку.

Другие игроки с №13: Мюллер, Чупо-Мотинг, Муй, Дани Алвес, Атиба Гатчинсон.

14. Джамал Мусиала (Германия)

Несмотря на крайне ранний вылет "манншафт" из турнира Мусиала сполна использовал отведенное ему время, подтвердив реноме одного из главных талантов поколения.

Альтернатива: Адриен Рабё (Франция) – провел хороший турнир, став основным игроком центрального звена сборной Франции.

Другие игроки с №14: Милитао, Карвальо, Бальде, Дамсгаард, Мертенс

15. Селим Амаллах (Марокко)

Хавбек "атласных львов", как и вся команда провел отличный турнир, являясь не менее важной частью центра поля чем Софьян Амрабат и Аззедин Унахи

Альтернатива: Даичи Камада (Япония) - хавбек хоть и покинул чемпионат мира довольно рано, но был одним из лидером полузащиты своей команды, которой не хватило только нрава, чтобы пройти в четвертьфинал.

Другие игроки с №15: Леау, Вальверде, Фабиньо, Хюле, Дайер, де Роон, Менье

16. Родри (Испания)

Футболист Ман Сити, несмотря на относительный провал всей сборной, провел хороший Мундиаль, играя на неродной позиции.

Альтернатива: Такехиро Томиясу (Япония) - был одним из важных винтиков сенсационной сборной Японии, обыгравшей Испанию и Германию.

Другие игроки с №16: Витинья, Эдуар Менди, Томмиасу, Маласия, Торган Азар

17. Букайо Сако (Англия)

Молодой полузащитник провел удачный Мундиаль, отличившись на старте турнира одним из самых красивых голов.

Альтернатива: Софьян Буфаль (Марокко) – взял на себя креативные функции в атаке Марокко и хорошо их выполнял.

Другие игроки с №17: БруноГимараеш, Салиба, Троссар, Буфаль, Дейли Блинд, Папу Гомес

18. Дайо Упамекано (Франция)

После не слишком удачных выступлений на клубном уровне Упамекано в сборной смог вернуть себе уверенность в своих силах и стать одним из лучших центрбеков ЧМ-2022.

Альтернатива: Мислав Оршич (Хорватия) - отлично выполнял функцию джокера на протяжении всего турнира.

Другие игроки с №18: Габи Жезус, лахович, Александер-Арнольд, Рубен Невеш, Андреас Гуардадо

19. Юссеф Эн-Несири (Марокко)

Марокканский форвард отметился несколькими важными голами, которые помогли сказке стать реальностью.

Альтернатива: Вут Вегхорст (Нидерланды) – не был основным игроком своей команды, но сумел дважды оказаться в нужном месте и в нужное время.

Другие игроки с №19: Маунт, Антони, Сане, Дэвис, Иньяки Уильямс, Отаменди.

20. Йошко Гвардиол (Хорватия)

Хорватский центральный защитник смог убедить европейские клубы в своем таланте, что в ближайшем будущем поможет ему сменить клубную прописку.

Альтернатива: Алексис Мак Аллистер (Аргентина) – полузащитник продемонстрировал, что перерос уровень Брайтона и заставил европейские клубы выстроиться в очередь за ним.

Другие игроки из №20: Винисиус, Фоден, Кансело, Коман, Милинкович-Савич, Кудус, Карвахаль

21. Фрэнки де Йонг (Нидерланды)

Полузащитник продемонстрировал стабильно высокий уровень игры, став лидером центральной оси для подопечных Луи ван Гаала.

Альтернатива: Тимоти Веа (США) - не сказать, что запомнился чем-то кроме единственного гола и своего имени, но остальные 21-е номера сделали и того меньше.

Другие игроки с №21: Родриго, Люка Ерненадес, Дибала, Ольмо, Кастань, Гюндоган, Кавани, Вида

22. Джуд Беллингем (Англия)

Молодой англичанин показал, что он уже сейчас может являться важным игроком национальной команды и лидером ее центра поля. Если бы Гарри Кейн забил тот пенальти, то Джуд претендовал бы как минимум на награду лучшего молодого.

Альтернатива: Дензел Дюмфрис и Иосиф Юранович – правые защитники Нидерландов и Хорватии провели очень неплохой чемпионат мира

Другие игроки с №22: Лаутаро Мартинес, Тео Эрнандес, Де Кателаре, Диого Коста, Сарабия

23. Эмильяно Мартинес (Аргентина)

У Мартинеса есть не только титул лучшего голкипера ЧМ-2022, а также награда "наибольшего отброса" футбольного мира, которую он завоевал после финала. Тем не менее мергелям поведение вратаря не умаляет того уровня игры, который он демонстрировал на мундиале.

Альтернатива: Андрис Нопперт (Нидерланды) – неожиданно стал основным голкипером сборной Нидерландов на ЧМ-2022 и показывал очень приличну. игру.

Другие игроки с №23: Хейберг, Эдерсон, Унаи Симон, Пентек, Батшуайи

24. Энцо Фернандес (Аргентина)

Молодой хавбек стал очень важной опцией в схемах Лионеля Скалони. Его не за годы зрелая игра стала одним из ключей к победе команды на чемпионате. А какой гол он забил на групповом этапе…

Альтернатива: Эмерик Ляпорт (Испания) – в паре с Родри прекрасно отыграл в центре защиты своей сборной.

Другие игроки с №24: Бремер, Конате, Адейеми, Уилсон

25. Лисандро Мартинес (Аргентина)

Защитник Манчестер Юнайтед не был основным игроком сборной Аргентины на чемпионате, но когда выходил на поле (иногда даже не на самой родной позиции), то делал это очень уверенно.

Альтернатива: Яхия Аттиа-Аллах (Марокко) – вынужденно стал основным на несколько матчей турнира, но умело подменил Нуссаира Мазрауи.

Другие игроки с №25: Фати, Мэддисон, Камавинга, Хави Симонс

26. Нахуэль Молина (Аргентина)

Защитник стал основным игроком чемпионов мира и отлично справлялся как со своими прямыми обязанностями, так и с поддержкой атаки. Именно его гол в матче с Нидерландами после гениальной передачи Месси помог аргентинцам пройти Нидерланды.

Альтернатива: Гонсало Рамуш (Португалия) – хет-трик в ворота Швейцарии будут помнить еще очень долго.

Другие игроки c №26: Мартинелли, Педри, Тюрам, Мукоко, Галлахер

Полный список





Сложилось так, что под некоторыми номерами было много крутых игроков, один только №10 чего стоит, а вместе с тем под другими было трудно выбрать хотя бы одного достойного. Вот такой список получился в целом.