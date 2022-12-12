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Хоккей

Украина U-20 разгромила Италию в стартовом матче молодежного ЧМ-2022

Украинская молодежка отлично стартовала на мировом первенстве в Польше.
Сегодня, 00:56
Италия - Украина / ФХУ
Италия - Украина / ФХУ

В воскресенье, 11 декабря, в польском Бытоме начался молодежного чемпионат мира-2022.

В первом туре группового этапа сборная Украины U-20 не оставила шансов сверстникам из Италии, разгромив их со счетом 4:0.

Первый период команды завершили без голов, а вот во втором украинская молодежка сумела трижды расписаться в воротах соперника: постарались Богдан Панасенко, Никита Сидоренко и Даниил Трахт, который реализовал большинство.

На старте третьей 20-минутки Михаил Ковальчук установил окончательный счет поединка.

Италия - Украина 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Панасенко, 30:23, Сидоренко, 30:55, Трахт, 33:40 (большинство), Ковальчук, 46:31.

По итогам первого тура команда Александра Бобкина занимает первое место. В следующем туре оппонентом нашей сборной станет страна-хозяйка турнира, Польша. Начало матча - 17:30 по Киеву.

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