Украина U-20 разгромила Италию в стартовом матче молодежного ЧМ-2022

Украинская молодежка отлично стартовала на мировом первенстве в Польше.

В воскресенье, 11 декабря, в польском Бытоме начался молодежного чемпионат мира-2022.

В первом туре группового этапа сборная Украины U-20 не оставила шансов сверстникам из Италии, разгромив их со счетом 4:0.

Первый период команды завершили без голов, а вот во втором украинская молодежка сумела трижды расписаться в воротах соперника: постарались Богдан Панасенко, Никита Сидоренко и Даниил Трахт, который реализовал большинство.

На старте третьей 20-минутки Михаил Ковальчук установил окончательный счет поединка.

Италия - Украина 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Панасенко, 30:23, Сидоренко, 30:55, Трахт, 33:40 (большинство), Ковальчук, 46:31.

По итогам первого тура команда Александра Бобкина занимает первое место. В следующем туре оппонентом нашей сборной станет страна-хозяйка турнира, Польша. Начало матча - 17:30 по Киеву.