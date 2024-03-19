Возлюбленный Соболенко скончался в Майами - ему было 42 года

Бывший хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.

Причины смерти неизвестны. Информацию подтвердила пресс-служба хоккейного клуба Салавата Юлаева, тренером которого и являлся Кольцов.

Official confirmation from his club that Kostantin Koltsov, Aryna Sabalenka's long time life partner, passed away on Monday.



Absolutely horrendous news. https://t.co/ByhevItd1f — José Morgado (@josemorgado) March 19, 2024

Отмечается, что 42-летний мужчина отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку Арину Соболенко.

Ранее сообщалось, что воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком.

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