Возлюбленный Соболенко скончался в Майами - ему было 42 года
Причины смерти неизвестны.
Бывший хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.
Причины смерти неизвестны. Информацию подтвердила пресс-служба хоккейного клуба Салавата Юлаева, тренером которого и являлся Кольцов.
Official confirmation from his club that Kostantin Koltsov, Aryna Sabalenka's long time life partner, passed away on Monday.— José Morgado (@josemorgado) March 19, 2024
Absolutely horrendous news. https://t.co/ByhevItd1f
Отмечается, что 42-летний мужчина отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку Арину Соболенко.
Ранее сообщалось, что воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком.
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