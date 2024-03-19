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Хоккей

Стало известно, как умер парень Соболенко

42-летний мужчина свел счеты с жизнью.
Сегодня, 16:39
Арина Соболенко и Констанин Кольцов / Instagram
Арина Соболенко и Констанин Кольцов / Instagram

Бывший хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.

В полиции Майами сообщили, что это было самоубийство.

"По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона.

Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова (04/17/1981). Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено", – заявил представитель пресс-службы полиции.

Напомним, Константин отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку на турнире.

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