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Хоккей

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Американцы совершили крутой камбэк и вырвали победу.
Сегодня, 14:50
Сборная США U-20 / Getty Images
Сборная США U-20 / Getty Images

В ночь на 6 января состоялся финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором приняли участие сборные США и Финляндии.

По ходу поединка финская команда имела преимущество - 3:1, однако затем американцы вернулись в игру - 3:3.

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Победитель определился в овертайме, где сильнее оказалась сборная США - 4:3.

США выиграли трофей второй год подряд. На их счету семь чемпионств.

США – Финляндия 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 07:13 Киискинен (Хемминг, Хайннинен) - 0:1, 12:04 Хагенс (Леонард, Перро) - 1:1, 13:03 Уронен - 1:2, 24:52 Пенниеми (Нурми) - 1:3, 37:38 Свобода (Плант, Хатсон) - 2:3, 39:31 Хатсон (Леонард, Буим) - 3:3, в овертайме 08:04 Стига (Буим, Цимер) - 4:3

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