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НХЛ: Колорадо разбил Нью-Джерси, Ванкувер в овертайме переиграл Лос-Анджелес

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:05
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 27 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 26 февраля

Оттава – Виннипег – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – 7 Перфетти (Элерс)
0:2 – 9 Эпплтон ()
0:3 – 28 Коннор (Демело, Виларди)
1:3 – 28 Шабо (Штюцле)
1:4 – 57 Шайфли (Коннор)

Колорадо – Нью-Джерси – 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

1:0 – 8 Лехконен (Маккиннон, Нечас)
2:0 – 42 Маккиннон (Макар, Нечас)
2:1 – 48 Джек Хьюз (Люк Хьюз)
3:1 – 54 Маккиннон (Нечас, Макар)
4:1 – 56 Миттлстадт (Колтон, Друэн)
5:1 – 58 О'Коннор (Вуд, Келли)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

0:1 – 9 Хегландер (Форборт)
0:2 – 33 Гарланд (Джошуа, Хитил)
1:2 – 49 Кемпе (Байфилд, Гавриков)
2:2 – 54 Фогеле (Моверар, Спенс)
2:3 – 64 Гарланд (Хитил, К. Хьюз)

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