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Хоккей

НХЛ: Торонто снова проиграл, Оттава и Вашингтон победили в овертаймах

Вашему вниманию результаты всех матчей игрового дня в сильнейшей хоккейной лиге мира.
Сегодня, 10:01
Getty Images
Getty Images

Рейнджерс – Вашингтон – 2:3 (ОТ)
Шайбы:

  • 01:04 Дюбуа (Уилсон) – 0:1,
  • 13:37 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 1:1,
  • 08:05 Каррик (Миллер, Борген) – 2:1,
  • 10:28 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 2:2,
  • 04:07 Уилсон (Строум) – 2:3

Чикаго – Оттава – 3:4 (ОТ)
Шайбы:

  • 02:25 Б. Ткачек (Зуб, Сандерсон) – 0:1,
  • 11:38 Донато (Слаггерт) – 1:1,
  • 12:22 Терявяйнен (Бертуцци, Власич) – 2:1,
  • 14:09 Перрон (Батерсон, Норрис) – 2:2,
  • 10:29 Норрис (Батерсон, Сандерсон) – 2:3,
  • 01:47 Смит (Марун) – 3:3,
  • 00:46 Штюцле – 3:4

Вегас – Торонто – 5:2
Шайбы:

  • 04:33 Хертл (Саад) – 1:0,
  • 11:18 Хауден (Барбашек, Колесарь) – 2:0,
  • 15:03 Айкел (Генифин, Дорофеев) - 3:0,
  • 00:17 Генифин (Айкел, Пирсон) – 4:0,
  • 13:33 Пирсон (Корчак, Гертл) – 5:0,
  • 18:01 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 5:1,
  • 13:27 Марнер – 5:2

Ванкувер – Анахайм – 3:2
Шайбы:

  • 13:21 Коланджело (Готье, Мактавиш) – 0:1,
  • 01:05 Дебрюск (Бесер, Гронек) – 1:1,
  • 10:33 Блюгер (Гронек, Петтерсон) – 2:1,
  • 18:51 Суси (Гегландер, Форборт) – 3:1,
  • 13:27 Дюмолен (Лундестрем, Лисон) – 3:2

Лос-Анджелес – Сент-Луис – 2:3 (буллиты)
Шайбы:

  • 18:50 Нейборс (Парайко) – 0:1,
  • 19:22 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 1:1,
  • 10:14 Мур (Андерсон, Фогеле) – 2:1,
  • 19:13 Томас (Бучневич, Фаулер) – 2:2,

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