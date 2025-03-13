Защитник Сиэтла забил самый быстрый гол в овертайме в истории НХЛ
Монтур побил рекорд шестерых хоккеистов.
Защитник Сиэтла Брэндон Монтур установил новый рекорд НХЛ по самому быстрому голу в овертайме.
В матче регулярного чемпионата против Монреаля хоккеист принес победу своей команде.
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30-летний Монтур забил за четыре секунды в овертайме, что принесло Сиэтлу победу.
Предыдущий рекорд в 6 секунд принадлежал сразу 6 игрокам: Матсу Сундину (1995), Дэвиду Легуонду (2006), Александру Овечкину (2006), Андреасу Атанасиу (2018), Вильяму Нюландеру (2018) и Адриану Кемпе (2024).
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