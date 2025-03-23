НХЛ: Лос-Анджелес разгромил Каролину, Колорадо вырвал победу у Монреаля
В ночь на воскресенье, 23 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 22 марта
Рейнджерс – Ванкувер – 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
0:1 – 11 Джошуа (Оман, К. Хьюз)
1:1 – 31 Фокс (Отманн, Шнайдер)
2:1 – 41 Бродзински (Лафреньер, Миллер)
2:2 – 51 О'Коннор (Манчини, Оман)
3:2 – 52 Миллер (Борген, Трочек)
3:3 – 55 Босер (Дебраск)
4:3 – 55 Бродзински (Соуси, Лафреньер)
5:3 – 59 Миллер (Фокс)
Даллас – Филадельфия – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 6 Харли (Стил, Блэкуэлл)
2:0 – 9 Линделль (Дюшен, Гранлунд)
2:1 – 33 Конекны (Йорк, Кутюрье)
2:2 – 38 Пелинг (Фоерстер, Мичков)
3:2 – 61 Харли (Робертсон)
Миннесота – Баффало – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
1:0 – 21 Росси (Хиностроза, Тренин)
2:0 – 25 Брэзо (Болди, Гонс)
3:0 – 28 Зукарелло-Асен (Богосян, Болди)
3:1 – 46 Петерка (Далин, Пауэр)
4:1 – 59 Годро (Брудин, Зукарелло-Асен)
Сент-Луис – Чикаго – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
1:0 – 35 Томас (Кайру, Холлоуэй)
2:0 – 37 Торопченко (Уокер, Факса)
2:1 – 39 Михеев ()
3:1 – 41 Уокер (Фолк, Торопченко)
4:1 – 47 Болдук (Шенн, Броберг)
Айлендерс – Калгари – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
0:1 – 1 Коронато (Юбердо)
1:1 – 10 Хорват (Хольмстрем, Деанджело)
2:1 – 17 Гаткомб (Добсон, Цыплаков)
2:2 – 26 Коронато (Андерссон, Юбердо)
3:2 – 57 Маклин (Добсон, Цыплаков)
3:3 – 57 Юбердо (Баль, Андерссон)
3:4 – 63 Кадри (Андерссон)
Лос-Анджелес – Каролина – 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
1:0 – 3 Кемпе (Жанно, Хелениус)
2:0 – 14 Копитар (Даути, Кузьменко)
3:0 – 19 Кузьменко (Копитар)
4:0 – 25 Мур (Фогеле, Дано)
5:0 – 26 Жанно (Даути, Тюркотт)
6:0 – 28 Байфилд (Фиала)
6:1 – 34 Орлов (Станковен, Чэтфилд)
7:1 – 58 Фиала (Байфилд, Лаферрье)
7:2 – 58 Янковски (Морроу, Робинсон)
Юта – Тампа-Бэй – 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
1:0 – 6 Доун (Крауз, Макбэйн)
2:0 – 17 Кули (Шмалц, Кесселринг)
2:1 – 18 Пойнт (Бьоркстранн, Генцел)
2:2 – 25 Сирелли (Кучеров, Хэйгл)
3:2 – 25 Керфут (Марино, Стенлунд)
3:3 – 37 Генцел (Гурде, Пербикс)
4:3 – 37 Кули (Шмалц, Марино)
5:3 – 41 Шмалц (Келлер, Кули)
5:4 – 42 Пойнт (Генцел, Макдона)
6:4 – 59 Керфут (Коул)
Вашингтон – Флорида – 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)
1:0 – 3 Макмайкл (Уилсон)
1:1 – 6 Беннетт (Форслинг, Самоскевич)
2:1 – 12 Карлсон (Дюбуа, Макмайкл)
2:2 – 13 Джонс (Родригес, Беннетт)
3:2 – 15 Бовилье (ван Римсдайк, Сандин)
3:3 – 15 Гаджович (Штурм)
4:3 – 21 Уилсон (Фегервары, Рой)
5:3 – 22 Строум (Протас, Овечкин)
6:3 – 25 Манджипани (Фегервары, Овечкин)
Нэшвилл – Торонто – 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
0:1 – 9 Таварес (Мэттьюс, Марнер)
0:2 – 13 Марнер (Мэттьюс)
1:2 – 21 Бантинг (Евангелиста, Свечков)
2:2 – 29 Беллоуз (Свечков, Смит)
3:2 – 39 Форсберг (Бланкенбург, Евангелиста)
4:2 – 50 Евангелиста (Форсберг)
5:2 – 59 Форсберг (МакКэррон, Штястны)
Монреаль – Колорадо – 4:5 (0:2, 1:1, 3:2, 0:0, по буллитам - 1:)
0:1 – 7 Малински (Колтон, Кивиранта)
0:2 – 10 Линдгрен (Лехконен, Нелсон)
0:3 – 25 Нечас (Ничушкин, Друэн)
1:3 – 25 Слафковски (Сузуки, Страбл)
1:4 – 43 Нелсон (Тэйвс)
2:4 – 49 Руа (Лайне, Ньюхук)
3:4 – 49 Слафковски (Каррье)
4:4 – 53 Дворак (Галлахер)
Нью-Джерси – Оттава – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
0:1 – 24 Брэди Ткачак (Штюцле, Сэндерсон)
0:2 – 24 Батерсон (Хэмоник, Козенс)
1:2 – 27 Хишир (Люк Хьюз, Братт)
1:3 – 28 Перрон (Грейг, Жиру)
2:3 – 59 Хаула (Глэсс, Люк Хьюз)
Вегас – Детройт – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
0:1 – 4 Рэймонд (Кэйн, Ларкин)
1:1 – 11 Гертл (Айкел, Стоун)
2:1 – 16 Гертл (Корчак, Макнэбб)
3:1 – 20 Руа (Айкел, Барбашев)
3:2 – 21 Кэйн (Ларкин, Зайдер)
4:2 – 27 Стоун (Хэнифин, Пьетранжело)
5:2 – 28 Гертл (Айкел, Стоун)
5:3 – 49 Дебринкет (Эдвинссон, Кэйн)
6:3 – 58 Айкел (Барбашев)
Эдмонтон – Сиэтл – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
1:0 – 14 Хенрик (Нерс, Экхольм)
1:1 – 15 Какко (Нюман, Бенирс)
2:1 – 23 Нюджент-Хопкинс (Нерс, Капанен)
2:2 – 27 Какко (Нюман)
3:2 – 32 Скиннер (Экхольм, Браун)
4:2 – 38 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Хайман)
4:3 – 45 Бураковски (Макканн)
5:3 – 57 Нюджент-Хопкинс (Уолмэн)
5:4 – 57 Шварц (Данн, Макканн)
Сан-Хосе – Бостон – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 22 Эклунд (Каньони, Селебрини)
1:1 – 36 Миттлстадт (Кепке)
2:1 – 56 Карлссон (Селебрини, Смит)
3:1 – 59 Гудроу (Карлссон, Эклунд)
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