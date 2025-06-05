Бомбардир Флориды повторил рекорд плей-офф НХЛ

Центральный нападающий Флориды Сэм Беннетт забросил две шайбы Эдмонтону в первом поединке финальной серии Кубка Стэнли. Канадец повторил рекорд по выездным голам в плей-офф, сообщает официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне форвард Пантерз оформил 11 шайб в гостях. Беннетт сравнялся с центральным нападающим Виннипега Марком Шайфли. Он забросил такое же количество шайб в кампании 2017/18.

Результативная игра Беннетта не спасла Флориду. Пантерз потерпели выездное поражение (3:4 ОТ). Победный дубль в составе Ойлерз оформил Леон Драйзайтль.

Напомним, немецкий специалист Марко Штурм будет тренировать Бостон в новом сезоне.

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