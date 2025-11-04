iSport.ua
НХЛ: Торонто обыграл Питтсбург, Сиэтл уверенно взял верх над Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:55
Питтсбург Пингвинз / Getty Images
Питтсбург Пингвинз / Getty Images

Этой ночью прошли 4 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей НХЛ за 4 ноября

Торонто – Питтсбург – 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)

0:1 – 13 Карлссон (Томазино, Кросби); 
0:2 – 17 Киндел (Койвунен, Ши);
0:3 – 31 Киндел (Раст, Малкин);
1:3 – 43 Мэттьюс (В. Нюландер, Маккейб);
2:3 – 44 В. Нюландер (Райлли, Найз);
3:3 – 46 В. Нюландер (Мэттьюс, Экман-Ларссон);
4:3 – 53 Макмэнн (Райлли, Робертсон).

Нэшвилл – Ванкувер – 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

1:0 – 6 Форсберг (Евангелиста, Шей);
1:1 – 14 Кэйн (Бэйнс, Гронек);
1:2 – 32 Дебраск (Петтерссон, Босер);
1:3 – 35 Босер (Петтерссон, Вилландер);
2:3 – 38 Хаула (Евангелиста, Форсберг);
2:4 – 43 Кэйн (Петтерссон, Карлссон);
3:4 – 51 Бантинг (Свечков, Штястны);
4:4 – 56 Бланкенбург (Бантинг, Вуд);
4:5 – 64 Босер (Петтерссон).

Сент-Луис – Эдмонтон – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

0:1 – 18 Рословик (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид);
0:2 – 22 Манджипани (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс);
1:2 – 36 Дворски (Томас, Фолк);
2:2 – 38 Томас (Снаггеруд, Броберг);
3:2 – 58 Сутер (Шенн, Парайко).

Сиэтл – Чикаго – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 22 Олексяк;
2:0 – 27 Бенирс (Толванен, Эберле);
2:1 – 51 Бураковски (Бедард);
3:1 – 56 Эберле (Бенирс).

