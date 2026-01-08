iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Вашингтон уступил Далласу, Монреаль одержал победу

Знакомим с результатами матчей.
Сегодня, 10:22       Автор: Василий Войтюк
Даллас - Вашингтон / Getty Images
Даллас - Вашингтон / Getty Images

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошли очередные поединки. Даллас сумел на выезде обыграть Вашингтон, Монреаль дома переиграл Калгари.

Лос-Анджелес принимал Сан-Хосе и команды не сумели определить сильнейшего за три периода, а в овертайме гости все же вырвали победу.

Результаты матчей 8 января

Вашингтон - Даллас – 1:4

Шайбы: 3:06 Факса (Линделль) – 0:1, 22:37 Стил (Харли, Дюшен) – 0:2, 53:31 Джонстон (Стил) – 0:3, 57:41 Овечкин (Карлссон, Чикран) – 1:3, 59:41 Хинтц – 1:4.

Монреаль - Калгари – 4:1

Шайбы: 23:10 Тексье (Каррье, Кофилд) – 1:0, 27:05 Хатсон (Дано, Тексье) – 2:0, 28:12 Капанен (Слафковски) – 3:0, 37:39 Фараби (Шарангович, Бржустевиц) – 3:1, 43:56 Кофилд (Тексье, Сузуки) – 4:1.

Юта - Оттава – 3:1

Шайбы: 3:59 Крауз (Келлер, Сергачев) – 1:0, 7:20 Марино (Келлер, Шмидт) – 2:0, 17:41 Грейг (Зуб, Сэндерсон) – 2:1, 45:41 Бут (Макбэйн, Танев) – 3:1.

Чикаго - Сент-Луис – 7:3

Шайбы: 0:27 Такер (Шенн) – 0:1, 9:26 Лардис (Мур, Гризлик) – 1:1, 27:41 Мур (Гризлик, Фолиньо) – 2:1, 28:22 Стенберг – 2:2, 28:57 Мерфи – 3:2, 32:27 Слаггерт (Дак, Мерфи) – 4:2, 37:24 Дикинсон (Кревье) – 5:2, 45:11 Бураковски (Грин, Терявяйнен) – 6:2, 52:56 Кревье (Слаггерт, Влашич) – 7:2, 53:19 Уокер (Торопченко, Броберг) – 7:3.

Лос-Анджелес - Сан-Хосе – 3:4 (ОТ)

Шайбы: 24:10 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 0:1, 31:34 Тюркотт (Фиала) – 1:1, 45:38 Годетт (Лильегрен, Скиннер) – 1:2, 46:40 Фиала (Тюркотт, Эдмундсон) – 2:2, 57:50 Лаферрье (Эдмундсон, Сиси) – 3:2, 58:53 Селебрини – 3:3, 63:08 Эклунд (Селебрини) – 3:4.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Забарный в ТОП-100 самых дорогих игроков мира Забарный в ТОП-100 самых дорогих игроков мира
Партнер Ярмолюка – лучший бразильский бомбардир в истории АПЛ Партнер Ярмолюка – лучший бразильский бомбардир в истории АПЛ
В российском аеропорту умер бразильский победитель Лиги чемпионов В российском аеропорту умер бразильский победитель Лиги чемпионов
Полтава попрощалась с чемпионом мира и еще пятью игроками Полтава попрощалась с чемпионом мира и еще пятью игроками

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби и супер-матч в АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа12:14
Забарный в ТОП-100 самых дорогих игроков мира
Европа11:49
Партнер Ярмолюка – лучший бразильский бомбардир в истории АПЛ
Футзал11:24
В российском аеропорту умер бразильский победитель Лиги чемпионов
Украина10:54
Полтава попрощалась с чемпионом мира и еще пятью игроками
НХЛ10:22
НХЛ: Вашингтон уступил Далласу, Монреаль одержал победу
НБА09:58
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
Биатлон09:33
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
Теннис09:16
Свитолина одержала победу и прошла в третий раунд Окленда
Киберспорт08:59
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
НБА08:44
НБА: Оклахома чуть не опозорилась, Дюрант не сумел выиграть второй матч подряд баззером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK