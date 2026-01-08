НХЛ: Вашингтон уступил Далласу, Монреаль одержал победу
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошли очередные поединки. Даллас сумел на выезде обыграть Вашингтон, Монреаль дома переиграл Калгари.
Лос-Анджелес принимал Сан-Хосе и команды не сумели определить сильнейшего за три периода, а в овертайме гости все же вырвали победу.
Результаты матчей 8 января
Вашингтон - Даллас – 1:4
Шайбы: 3:06 Факса (Линделль) – 0:1, 22:37 Стил (Харли, Дюшен) – 0:2, 53:31 Джонстон (Стил) – 0:3, 57:41 Овечкин (Карлссон, Чикран) – 1:3, 59:41 Хинтц – 1:4.
Монреаль - Калгари – 4:1
Шайбы: 23:10 Тексье (Каррье, Кофилд) – 1:0, 27:05 Хатсон (Дано, Тексье) – 2:0, 28:12 Капанен (Слафковски) – 3:0, 37:39 Фараби (Шарангович, Бржустевиц) – 3:1, 43:56 Кофилд (Тексье, Сузуки) – 4:1.
Юта - Оттава – 3:1
Шайбы: 3:59 Крауз (Келлер, Сергачев) – 1:0, 7:20 Марино (Келлер, Шмидт) – 2:0, 17:41 Грейг (Зуб, Сэндерсон) – 2:1, 45:41 Бут (Макбэйн, Танев) – 3:1.
Чикаго - Сент-Луис – 7:3
Шайбы: 0:27 Такер (Шенн) – 0:1, 9:26 Лардис (Мур, Гризлик) – 1:1, 27:41 Мур (Гризлик, Фолиньо) – 2:1, 28:22 Стенберг – 2:2, 28:57 Мерфи – 3:2, 32:27 Слаггерт (Дак, Мерфи) – 4:2, 37:24 Дикинсон (Кревье) – 5:2, 45:11 Бураковски (Грин, Терявяйнен) – 6:2, 52:56 Кревье (Слаггерт, Влашич) – 7:2, 53:19 Уокер (Торопченко, Броберг) – 7:3.
Лос-Анджелес - Сан-Хосе – 3:4 (ОТ)
Шайбы: 24:10 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 0:1, 31:34 Тюркотт (Фиала) – 1:1, 45:38 Годетт (Лильегрен, Скиннер) – 1:2, 46:40 Фиала (Тюркотт, Эдмундсон) – 2:2, 57:50 Лаферрье (Эдмундсон, Сиси) – 3:2, 58:53 Селебрини – 3:3, 63:08 Эклунд (Селебрини) – 3:4.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!