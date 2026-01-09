НХЛ: Питтсбург обыграл Нью-Джерси, Колорадо разгромил Оттаву
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на пятницю, 9 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 9 января
Бостон – Калгари 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Детройт – Ванкувер 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Каролина – Анахайм 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Монреаль – Флорида 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Питтсбург – Нью-Джерси 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Рейнджерс – Баффало 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Филадельфия – Торонто 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Виннипег – Эдмонтон 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)
Нэшвилл – Айлендерс 2:1 по буллитам (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Колорадо – Оттава 8:2 (2:0, 6:1, 0:1)
Вегас – Коламбус 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)
Сиэтл – Миннесота 2:3 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)
