iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Питтсбург обыграл Нью-Джерси, Колорадо разгромил Оттаву

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:13       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на пятницю, 9 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 января

Бостон – Калгари 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Детройт – Ванкувер 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Каролина – Анахайм 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Монреаль – Флорида 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Питтсбург – Нью-Джерси 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Рейнджерс – Баффало 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Филадельфия – Торонто 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Виннипег – Эдмонтон 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)

Нэшвилл – Айлендерс 2:1 по буллитам (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Колорадо – Оттава 8:2 (2:0, 6:1, 0:1)

Вегас – Коламбус 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)

Сиэтл – Миннесота 2:3 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб
Вингер Арсенала оказался в центре скандала после из-за Брэдли Вингер Арсенала оказался в центре скандала после из-за Брэдли
Свитолина продолжает свой путь в Окленде. Впереди - полуфинал Свитолина продолжает свой путь в Окленде. Впереди - полуфинал
Свитолина в упорной борьбе обыграла Картал Свитолина в упорной борьбе обыграла Картал

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

НХЛ11:27
Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб
Европа10:43
Вингер Арсенала оказался в центре скандала после из-за Брэдли
Теннис10:13
Свитолина продолжает свой путь в Окленде. Впереди - полуфинал
Теннис10:05
Свитолина в упорной борьбе обыграла Картал
Европа09:41
Португальское СМИ раскритиковало игру Трубина и Судакова в полуфинале Кубка Лиги
НХЛ09:13
НХЛ: Питтсбург обыграл Нью-Джерси, Колорадо разгромил Оттаву
НБА08:45
НБА: Миннесота разобралась с Кливлендом, Юта обыграла Даллас
Европа08:32
Фабрицио Романо рассказал, есть ли контакты между МЮ и Хави
ММА08:17
Амосов назвал возможных соперников и планы на 2026 год
Европа07:49
Хаби Алонсо оценил шансы Мбаппе сыграть в финале Суперкубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK