НХЛ: Айлендерс сенсационно разбили Каролину, Ванкувер уничтожил Питтсбург

В ночь на субботу, 29 октября, состоялось шесть матчей Национальной хоккейной лиги.

Вегас, Бостон и Нью-Джерси сумели оставить свои ворота на "замке" и одержать победы над Анахаймом, Коламбусом и Колорадо соответственно. Айлендерс на выезде разнесли Каролину, а Ванкувер сделал то же самое с Питтсбургом, но уже дома. Виннипег в овертайме сумел вырвать победу над Аризоной.

Вегас – Анахайм – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

1:0 – 16 Стивенсон (Пьетранжело, Айкел)

2:0 – 29 Смит (Макнэбб, Карлссон)

3:0 – 35 Карлссон (Смит, Маршессо)

4:0 – 39 Руа (Уайтклауд, Хаг)

Каролина – Айлендерс – 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

0:1 – 17 Вальстром (Мэйфилд, Барзэл)

1:1 – 29 Нечас (Шей)

1:2 – 35 Мартин (Сизикас)

2:2 – 36 Бернс (Пеши, Мартинук)

2:3 – 37 Бэйли (Романов, Барзэл)

2:4 – 44 Нелсон (Ли, Бовилье)

2:5 – 52 Нелсон (Пулок, Бовилье)

2:6 – 59 Паризе ()

Коламбус – Бостон – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

0:1 – 9 Гжельчик (Пастрняк, Заха)

0:2 – 25 Койл ()

0:3 – 36 Дебраск ()

0:4 – 40 Пастрняк (Бержерон)

Нью-Джерси – Колорадо – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 43 Хьюз (Хэмилтон, Братт)

Ванкувер – Питтсбург – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 14 Пирсон (Гарланд, Михеев)

2:0 – 22 Хорват (Кузьменко)

2:1 – 37 Ракелль (Малкин, Раст)

3:1 – 51 Кузьменко (Михеев, Шенн)

4:1 – 57 Хорват (Экман-Ларссон)

5:1 – 58 Миллер (Бризбуа, Майерс)

Аризона – Виннипег – 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 11 Фишер (Немет, Стечер)

2:0 – 16 Фишер (Макбэйн)

2:1 – 16 Перфетти ()

2:2 – 49 Шайфли (Моррисси, Уилер)

2:3 – 62 Уилер (Дюбуа)