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Хоккей

НХЛ: Айлендерс сенсационно разбили Каролину, Ванкувер уничтожил Питтсбург

Представляем вашему вниманию результаты прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 08:34
Логан Томпсон / Getty Images
Логан Томпсон / Getty Images
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В ночь на субботу, 29 октября, состоялось шесть матчей Национальной хоккейной лиги.

Вегас, Бостон и Нью-Джерси сумели оставить свои ворота на "замке" и одержать победы над Анахаймом, Коламбусом и Колорадо соответственно. Айлендерс на выезде разнесли Каролину, а Ванкувер сделал то же самое с Питтсбургом, но уже дома. Виннипег в овертайме сумел вырвать победу над Аризоной.

Вегас – Анахайм – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

1:0 – 16 Стивенсон (Пьетранжело, Айкел)
2:0 – 29 Смит (Макнэбб, Карлссон)
3:0 – 35 Карлссон (Смит, Маршессо)
4:0 – 39 Руа (Уайтклауд, Хаг)

Каролина – Айлендерс – 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

0:1 – 17 Вальстром (Мэйфилд, Барзэл)
1:1 – 29 Нечас (Шей)
1:2 – 35 Мартин (Сизикас)
2:2 – 36 Бернс (Пеши, Мартинук)
2:3 – 37 Бэйли (Романов, Барзэл)
2:4 – 44 Нелсон (Ли, Бовилье)
2:5 – 52 Нелсон (Пулок, Бовилье)
2:6 – 59 Паризе ()

Коламбус – Бостон – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

0:1 – 9 Гжельчик (Пастрняк, Заха)
0:2 – 25 Койл ()
0:3 – 36 Дебраск ()
0:4 – 40 Пастрняк (Бержерон)

Нью-Джерси – Колорадо – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 43 Хьюз (Хэмилтон, Братт)

Ванкувер – Питтсбург – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 14 Пирсон (Гарланд, Михеев)
2:0 – 22 Хорват (Кузьменко)
2:1 – 37 Ракелль (Малкин, Раст)
3:1 – 51 Кузьменко (Михеев, Шенн)
4:1 – 57 Хорват (Экман-Ларссон)
5:1 – 58 Миллер (Бризбуа, Майерс)

Аризона – Виннипег – 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 11 Фишер (Немет, Стечер)
2:0 – 16 Фишер (Макбэйн)
2:1 – 16 Перфетти ()
2:2 – 49 Шайфли (Моррисси, Уилер)
2:3 – 62 Уилер (Дюбуа)

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