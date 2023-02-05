Атлантический дивизион победил в мини-турнире Матча всех звезд НХЛ

В ночь на воскресенье, 5 февраля, в городе Санрайз, штат Флорида, прошел Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги.

Начиная с 2016 года, НХЛ перешла на формат, в котором в мини-турнире участвуют команды четырех дивизионов. Играя 3 на 3 по два периода по 10 минут, победители полуфинальных противостояний выходят в финал, где и определяется лучший дивизион.

В этом году триумфатором стал Атлантический дивизион, для которого эта победа оказалась первой за все 7 лет существования формата. В финале была обыграна сборная Центрального дивизиона со счетом 7:5.

Самым ценным игроком МВЗ-2023 был признан Мэттью Ткачак, сын легендарного хоккеиста украинского происхождения Кита Ткачака. 25-летний форвард Флориды Пантерз забросил 4 шайбы и отдал 3 ассиста.

1/2 финала

Тихоокеанский дивизион – Центральный дивизион – 4:6 (2:3, 2:3)

0:1 – 03:15 Маккиннон (Рантанен)

1:1 – 03:48 МакДэвид (Карлссон)

1:2 – 06:52 Джонс (Тарасенко)

2:2 – 07:55 Петтерссон (Хорват, Фиала)

2:3 – 08:38 Маккиннон (Рантанен)

2:4 – 10:18 Келлер (Тарасенко, Джонс)

2:5 – 15:32 Тарасенко (Келлер)

3:5 – 16:32 Петтерссон (Фиала)

4:5 – 17:27 Карлссон (Драйзайтль)

4:6 – 18:07 Келлер (Джонс, Тарасенко)

Атлантический дивизион – Столичный дивизион – 10:6 (4:3, 6:3)

1:0 – 00:36 М. Ткачак (Барков, Б. Ткачак)

2:0 – 04:07 Ларкин (М. Ткачак)

2:1 – 05:20 Годро (Панарин)

2:2 – 05:40 Годро (Панарин)

2:3 – 06:19 Кросби (Овечкин)

3:3 – 06:59 Б. Ткачак (М. Ткачак, Барков)

4:3 – 07:55 Сузуки (Марнер, Улльмарк)

4:4 – 10:25 Годро (Панарин)

4:5 – 11:58 Кросби (Овечкин)

4:6 – 12:20 Овечкин (Фокс, Кросби)

5:6 – 13:49 М. Ткачак (Марнер, Ларкин)

6:6 – 14:30 Кучеров (Марнер)

7:6 – 15:51 Сузуки (Пастрняк, Далин)

8:6 – 16:49 М. Ткачак (Барков, Б. Ткачак)

9:6 – 19:00 Ларкин, ПВ

10:6 – 19:47 Пастрняк

Финал

Центральный дивизион – Атлантический дивизион – 5:7 (0:3, 5:4)

0:1 – 00:37 М. Ткачак (Б. Ткачак)

0:2 – 04:05 Кучеров (Марнер, М. Ткачак)

0:3 – 09:17 Ларкин (Марнер)

0:4 – 12:03 Ларкин (Марнер, Кучеров)

1:4 – 14:09 Рантанен (Маккиннон, Макар)

1:5 – 17:13 Пастрняк

2:5 – 18:47 Робертсон (Моррисси)

2:6 – 18:53 Ларкин

3:6 – 19:06 Келлер

3:7 – 19:24 Далин (Барков)

4:7 – 19:39 Маккиннон (Макар)

5:7 – 19:52 Макар (Рантанен)