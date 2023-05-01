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Хоккей

Известный музыкант хочет приобрести хоккейный клуб

Снуп Дог может стать владельцем Оттава Сенаторз.
Сегодня, 19:25
Снуп Дог / Getty Images
Снуп Дог / Getty Images

Снуп Дог объединился с инвестором Неко Спарксом в сделке по приоретению клуба НХЛ Оттава Сенаторз, сообщает The Athletic.

Однако об их предложнии известно очень мало. Спаркс точно готов купить клуб за любые деньги, привлекая ще больше инвесторов в свой проект.  Также неизвстно, какую долю вкладывает рэпер.

Следующий раунд заявок состоится через две недели, и сотрудничество Спаркса со Снуп Догом должно пойтина пользу популярности их предложения.

Кром того, музыкант также намерен задействовать свои связи, чтобы привлечь еще капитал. Снуп Дог также желает и в дальнейшем развивать бренд Оттавы.

Также известно, что одним из желающих приобрести Сенаторз является голливудский актер Райан Рейнольдс, чей Рексем недавно вернулся в британский профессиональный футбол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оттава Сенаторз

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