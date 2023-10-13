НХЛ: Рейнджерс разбил Баффало, Вегас переиграл Сан-Хосе
В ночь на пятницу, 13 октября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата нового сезона НХЛ.
Результаты матчей НХЛ за 12 октября
Баффало – Рейнджерс – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
0:1 – 3 Лафреньер (Хитил, Панарин)
0:2 – 12 Крайдер (Зибанежад, Фокс)
0:3 – 32 Панарин ()
1:3 – 38 Петерка (Йокихарью, Пауэр)
1:4 – 51 Крайдер (Миллер, Зибанежад)
1:5 – 58 Труба (Зибанежад, Крайдер)
Коламбус – Филадельфия – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
0:1 – 3 Фараби (Замула, Кутюрье)
1:1 – 8 Бин (Марченко, Фантилли)
1:2 – 12 Конекны (Лоутон)
1:3 – 58 Эткинсон (Харт)
2:3 – 59 Лайне (Дженнер, Марченко)
2:4 – 60 Конекны (Сэнхайм, Лоутон)
Нью-Джерси – Детройт – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
0:1 – 32 Спронг ()
1:1 – 33 Хьюз (Палат)
2:1 – 38 Хьюз (Зигентхалер, Тоффоли)
2:2 – 50 Дебринкат (Гостисбеер, Ларкин)
3:2 – 55 Хэмилтон (Зигентхалер)
4:2 – 58 Хаула (Марино, Зигентхалер)
4:3 – 59 Фаббри (Уолмэн, Комфер)
Даллас – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 – 21 Бенн (Джонстон, Делландреа)
1:1 – 22 Такер (Блэйз, Врана)
Миннесота – Флорида – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 7 Фэйбер (Эрикссон Эк, Болди)
2:0 – 32 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен)
Нэшвилл – Сиэтл – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 30 Сиссонс (Смит)
2:0 – 50 Нюквист (Макдона, Каррье)
3:0 – 58 Пярссинен ()
Сан-Хосе – Вегас – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 15 Амадио (Хаг, Карлссон)
1:1 – 17 Задина (Трун, Гертл)
1:2 – 38 Хаг (Айкел, Пьетранжело)
1:3 – 39 Руа (Хаттон, Рендбьерг)
1:4 – 42 Пачал (Карлссон, Дорофеев)
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