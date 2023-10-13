НХЛ: Рейнджерс разбил Баффало, Вегас переиграл Сан-Хосе

В ночь на пятницу, 13 октября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата нового сезона НХЛ.

Результаты матчей НХЛ за 12 октября

Баффало – Рейнджерс – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 – 3 Лафреньер (Хитил, Панарин)

0:2 – 12 Крайдер (Зибанежад, Фокс)

0:3 – 32 Панарин ()

1:3 – 38 Петерка (Йокихарью, Пауэр)

1:4 – 51 Крайдер (Миллер, Зибанежад)

1:5 – 58 Труба (Зибанежад, Крайдер)

Коламбус – Филадельфия – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

0:1 – 3 Фараби (Замула, Кутюрье)

1:1 – 8 Бин (Марченко, Фантилли)

1:2 – 12 Конекны (Лоутон)

1:3 – 58 Эткинсон (Харт)

2:3 – 59 Лайне (Дженнер, Марченко)

2:4 – 60 Конекны (Сэнхайм, Лоутон)

Нью-Джерси – Детройт – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

0:1 – 32 Спронг ()

1:1 – 33 Хьюз (Палат)

2:1 – 38 Хьюз (Зигентхалер, Тоффоли)

2:2 – 50 Дебринкат (Гостисбеер, Ларкин)

3:2 – 55 Хэмилтон (Зигентхалер)

4:2 – 58 Хаула (Марино, Зигентхалер)

4:3 – 59 Фаббри (Уолмэн, Комфер)

Даллас – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

1:0 – 21 Бенн (Джонстон, Делландреа)

1:1 – 22 Такер (Блэйз, Врана)

Миннесота – Флорида – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 7 Фэйбер (Эрикссон Эк, Болди)

2:0 – 32 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен)

Нэшвилл – Сиэтл – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 30 Сиссонс (Смит)

2:0 – 50 Нюквист (Макдона, Каррье)

3:0 – 58 Пярссинен ()

Сан-Хосе – Вегас – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 15 Амадио (Хаг, Карлссон)

1:1 – 17 Задина (Трун, Гертл)

1:2 – 38 Хаг (Айкел, Пьетранжело)

1:3 – 39 Руа (Хаттон, Рендбьерг)

1:4 – 42 Пачал (Карлссон, Дорофеев)

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