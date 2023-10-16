НХЛ: Оттава и Анахайм устроили разгромы своих соперников

Минувшей ночью в НХЛ прошло всего два матча регулярного сезона, который совсем недавно стартовал.

В первой встрече Оттава на своем льду лишь в последние десять минут третьего периода гарантировала себе победу над Тампой.

Оттава – Тампа-Бэй – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 – 7 Тарасенко (Чикран, Грейг)

1:1 – 21 Сирелли (Жанно, Рэддиш)

2:1 – 28 Ткачак (Жиру)

2:2 – 33 Жанно (Хедман, Эйссимонт)

3:2 – 39 Жозеф (Тарасенко)

4:2 – 52 Ткачак (Зуб, Сэндерсон)

5:2 – 57 Штюцле (Корписало, Ткачак)

Схожий сценарий был в Анахайме, где местные "утки" играли с Каролиной. По ходу третьего периода Харрикейнз сократили отставание до минимума, но за несколько минут до финальной сирены пропустили дважды.

Анахайм – Каролина – 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

1:0 – 6 Кэррик (Лисон)

2:0 – 8 Ватрано (Фаулер, Дрисдейл)

3:0 – 12 Минтюков (Строум, Лакомб)

3:1 – 33 Терявяйнен (Пеши, Шей)

4:1 – 36 Ватрано (Мактавиш, Строум)

4:2 – 43 Терявяйнен (Орлов, Бернс)

4:3 – 55 Нечас (Деанджело, Бантинг)

5:3 – 58 Фаулер (Хенрик, Терри)

6:3 – 58 Ватрано (Мактавиш)

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